كشفت وسائل إعلام عبرية النقاب عن لائحة اتهام خطيرة قُدمت بحق مواطن إسرائيلي بتهمة التجسس، بعد أن قدم خدمات لعميل استخبارات إيراني، وحصل بمقتضاها على آلاف الدولارات.

وذكر موقع "إسرائيل ديفينس"، الاثنين، أنه بموجب ما ورد في لائحة الاتهام، فقد حصل المواطن الإسرائيلي على عملات رقمية مشفرة تعادل قرابة 12 ألف دولار مقابل مهمات نفذها لصالح مشغله الإيراني.

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ولم يكشف الموقع عن هوية المواطن الإسرائيلي، وتضمنت لائحة الاتهام التجسس والاتصال بعميل استخباري إيراني بغية تنفيذ مهمات مختلفة لصالحه، ما من شأنه أن يتسبب في الإضرار بأمن البلاد.

وورد في اللائحة أن المتهم احتفظ بعلاقته مع العميل الإيراني منذ الـ5 من حزيران/ يونيو الماضي، وكان يتلقى تعليماته عبر تطبيق "تلغرام".

وكان أول تواصل بين الاثنين عبر حساب خاص يحمل اسم تامار يتسحاق، بينما لم يخفِ المشغل هويته، حيث يظهر حسابه أنه إيراني، وعرض بشكل مباشر على المواطن الإسرائيلي تنفيذ مهمات لصالحه مقابل عملات "الكريبتو" الرقمية المشفرة.

ومن بين المهمات التي ورد ذكرها في لائحة الاتهام قيام المواطن الإسرائيلي بوضع ملصقات في مناطق مختلفة في أنحاء إسرائيل، والتقاط صور لمناطق محددة، وتنفيذ مهمات أخرى.

ووفق الموقع، ورد في لائحة الاتهام أن المتهم أجرى لقاءات، وقام بنشاطات على صلة بالطلبات التي قدمها إليه المشغل الإيراني.

وكان من بين الملصقات التي طُلب من المتهم وضعها على الجدران في مناطق متفرقة، ملصق يدعو للانقلاب العسكري للجيش. وقد ظهرت هذه الملصقات في بعض المناطق في مدينة "بيتاح تيكفا".

وصوَّر المتهم نفسه خلال وضع الملصقات، وأرسل الصور لمشغله الإيراني، وبعد فترة أزال الملصقات من المناطق التي وُضعت بها، على أمل ألا تُكْشَف حقيقة أمره.

وطلب العميل الإيراني من المتهم أن يرسل إلى عنوان مصدر أمني رفيع المستوى أغراضًا تترك لديه انطباعًا بأنه مُهدد، فقام المتهم بشراء دمية على هيئة "كبش"، وقطع رأسها، ووضعها في صندوق أمام منزل والد هذا المصدر، الذي لم يرد ذكره في التقرير.

وقام المتهم بتصوير الواقعة، وأرسلها إلى المصدر الإيراني ليثبت له أنه نفذ المهمة.

وعرض العميل الإيراني على المتهم تنفيذ المزيد من المهمات، مثل حرق إحدى الغابات وتدمير ممتلكات عامة، لكنه رفض، بينما أوضح الموقع أن المتهم وافق على تنفيذ بعض المهمات الأخرى.

وورد أيضًا أن المتهم أرسل فيديو للعميل الإيراني لدراجة نارية تحترق، على أساس خداعه بأنه هو من أحرقها، إلا أن التقرير أكد أنه قام بتحميل الفيديو من الإنترنت.

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المهمات التي وافق المتهم على تنفيذها شملت ضم متابعين لمجموعة "تلغرام" تسمى "جيش الشعب"، والتي دشنها العميل الإيراني بهدف القيام بعمليات معادية لإسرائيل. وحصل المتهم الإسرائيلي مقابل ذلك على عملات مشفرة، وتبين أن المتهم ضم متابعين وهميين.

وختم الموقع تقريره بأن تلك الواقعة تكشف مدى الخطورة التي تواجهها إسرائيل جراء بناء علاقات بين مواطنيها وبين مصادر استخبارية في دول معادية.