سوليفان يلتقي محمد بن سلمان قبل زيارته إلى إسرائيل

اجتمع جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض الأربعاء، مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان في المملكة لبحث الصراع في غزة وقضايا إقليمية أخرى، وفقا لما ذكره مسؤولان أمريكيان لرويترز.

وذكر أحد المسؤولين أن سوليفان الذي سيزور إسرائيل غدا الخميس وبعد غد الجمعة بحث مع السعوديين "زيادة الجهود الدبلوماسية للحفاظ على الاستقرار في أنحاء المنطقة ومنع توسع الصراع بين إسرائيل وحماس".

وسيتوجه سوليفان إلى إسرائيل، اليوم الخميس، وسيجري محادثات مع رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو وأفراد من حكومة الحرب اليوم وغدا الجمعة.

وقال المسؤولان الأمريكيان إن سوليفان سيبحث أيضا جهود السعوديين لصد هجمات جماعة الحوثي اليمنية الحالية على السفن التجارية الدولية في البحر الأحمر.

وسيجعل أساس جهوده العمل الذي قامت به السعودية والولايات المتحدة على مدى الأشهر الماضية لإحلال ما وصفه المسؤولان بالسلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.