الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي قرب الحدود مع لبنان

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن أحد جنوده قُتل بالقرب من الحدود مع لبنان أمس، وأضاف أن القتيل يبلغ من العمر 33 عامًا، وكان برتبة رقيب، بحسب وكالة "رويترز".

ولم يحدد الكيفية، لكن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قالت إنه قُتل في ضربة بطائرة مسيّرة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، أمس، أن عدة طائرات مسيّرة تسللت من لبنان وانفجرت في الجليل الغربي.

وبمقتل ذلك الجندي يرتفع العدد المعلن لقتلى الجيش الإسرائيلي إلى 682 قتيلاً، منذ السابع من أكتوبر، نحو نصفهم قتلوا بعد الاجتياح البري لقطاع غزة في 27 أكتوبر 2023.