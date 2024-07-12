logo
العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي قرب الحدود مع لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي قرب الحدود مع لبنان
جنود إسرائيليون قرب حدود غزةالمصدر: أ ف ب
وكالات
وكالات
12 يوليو 2024، 6:38 ص

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن أحد جنوده قُتل بالقرب من الحدود مع لبنان أمس، وأضاف أن القتيل يبلغ من العمر 33 عامًا، وكان برتبة رقيب، بحسب وكالة "رويترز".

ولم يحدد الكيفية، لكن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قالت إنه قُتل في ضربة بطائرة مسيّرة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، أمس، أن عدة طائرات مسيّرة تسللت من لبنان وانفجرت في الجليل الغربي.

وبمقتل ذلك الجندي يرتفع العدد المعلن لقتلى الجيش الإسرائيلي إلى 682 قتيلاً، منذ السابع من أكتوبر، نحو نصفهم قتلوا بعد الاجتياح البري لقطاع غزة في 27 أكتوبر 2023.

إسرائيللبنان

أخبار ذات صلة

لقاء بوريطة وبن سالم.. رسالة من الرباط تؤكد التمسك بالاتحاد المغاربي
لقاء بوريطة وبن سالم.. رسالة من الرباط تؤكد التمسك بالاتحاد المغاربي
الكويت تلغي جوازات سفر "البدون" الرمادية
الكويت تلغي جوازات سفر "البدون" الرمادية
بعضهم في السجن.. من هم أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس؟
بعضهم في السجن.. من هم أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس؟
حماس تشدد مواقفها بشأن التهدئة.. هل تجر "حزب الله" للمواجهة؟
حماس تشدد مواقفها بشأن التهدئة.. هل تجر "حزب الله" للمواجهة؟
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC