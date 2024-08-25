استقدم الجيش الأمريكي أسلحة ومعدات لوجستية لتعزيز قاعدته العسكرية في "خراب الجير" بريف رميلان شمال الحسكة على الحدود السورية العراقية، وفق "المرصد السوري لحقوق الإنسان".

وذكر المرصد أن "التعزيزات العسكرية التي وصلت القاعدة تشمل أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية ولوجستية وعددًا من الجنود"، لافتًا إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها استقدام أسلحة ومعدات عسكرية للقاعدة.

و"في 22 أغسطس/ آب الجاري وصلت طائرة شحن من العراق محملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية لتعزيز حماية القاعدة من الاعتداءات الخارجية"، وفقًا للمرصد.

وكانت مصادر سورية أخرى أفادت، في وقت سابق، بأن "واشنطن أرسلت من قواعدها في إقليم كردستان إلى قاعدة مطار خراب الجير قافلة عسكرية ضمت منظومة دفاع جوي، وعربات مدرعة، ومعدات لوجستية".

يأتي ذلك بعد تعرض القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق لهجمات صاروخية من جانب ميليشيات مسلحة موالية لإيران، تسببت إحداها بوقوع إصابات بين الجنود الأمريكيين.