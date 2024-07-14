الحوثيون يعلنون تنفيذ عمليتين عسكريتين في خليج عدن وإيلات

أعلنت ميليشيا الحوثي اليمنية الأحد، أنها نفذت عمليتين عسكريتين في خليج عدن وإيلات جنوب إسرائيل.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين، إن "الجماعة استهدفت السفينة الإسرائيلية يونيفيك في خليج عدن بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة"، مؤكدا "مهاجمة أهداف عسكرية في إيلات بطائرات مسيرة".

وأضاف أن "أحدث عمليتين عسكريتين جاءتا ردا على الغارة الجوية التي شنتها إسرائيل على خان يونس في قطاع غزة أمس السبت"، وهو الهجوم الذي قالت وزارة الصحة في القطاع إنه أودى بحياة ما لا يقل عن 90 فلسطينيا وإصابة 300 آخرين.

وفي هجوم منفصل، قالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الأحد إنها "دمرت طائرتين مسيرتين للحوثيين المدعومين من إيران فوق البحر الأحمر وقاربا مسيرا في البحر الأحمر"، فضلا عن " طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي في منطقة تسيطر عليها الجماعة في اليمن".

وتشن ميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران منذ نوفمبر/تشرين الثاني هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على طرق الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.

وتقول الميليشيا إن هذه الهجمات تأتي تضامنا مع الفلسطينيين على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة، فيما شنت الميليشيا عشرات الهجمات، أغرقوا خلالها سفينتين واستولوا على أخرى وقتلوا ثلاثة بحارة على الأقل.