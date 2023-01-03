وسط إدانات واسعة لاقتحام الأقصى.. الأردن يستدعي سفير إسرائيل
أعلنت السلطات الأردنية، مساء اليوم الثلاثاء، استدعاء السفير الإسرائيلي لدى عمّان؛ للاحتجاج على اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى، وسط تنديد واسع بالحادثة.
واقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى، صباح الثلاثاء، على الرغم من إعلانه أمس تأجيل الاقتحام.
وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان وصلت "إرم نيوز" نسخة منه، إنه "تم استدعاء السفير إلى مقر الوزارة، وتم تسليمه رسالة احتجاج رسمية لنقلها لحكومته".
وأضاف البيان: "أكدت الرسالة على وجوب امتثال دولة إسرائيل، بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، لالتزاماتها وفقا للقانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي الإنساني، بشأن مدينة القدس المحتلة ومقدساتها وخاصة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف".
كما طالبت الرسالة بـ"الامتناع عن أي إجراءات من شأنها المساس بحرمة الأماكن المقدسة، ووضع حد لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم".
وأضافت الرسالة: "المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً مكان عبادة خالص للمسلمين.. على الحكومة الإسرائيلية إنهاء كافة الإجراءات الهادفة للتدخل غير المقبول في شؤون المسجد الأقصى".
واعتبرت الخارجية الأردنية أن "إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى وتنظيم الدخول إليه".
وحذرت من أن "الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات تُنذر بالمزيد من التصعيد وتُمثل اتجاها خطيرا يجب العمل على وقفه فورا".
إدانات
وعلى صعيد متصل، قوبلت خطوة بن غفير باقتحام المسجد الأقصى بالرفض والإدانة من أطراف عربية وإسلامية عدة.
وأدانت كل من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا وقطر والكويت وجامعة الدول العربية، في بيانات منفصلة، الاقتحام، مع مطالبات بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى.