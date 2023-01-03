وسط إدانات واسعة لاقتحام الأقصى.. الأردن يستدعي سفير إسرائيل

أعلنت السلطات الأردنية، مساء اليوم الثلاثاء، استدعاء السفير الإسرائيلي لدى عمّان؛ للاحتجاج على اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى، وسط تنديد واسع بالحادثة.

واقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى، صباح الثلاثاء، على الرغم من إعلانه أمس تأجيل الاقتحام.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان وصلت "إرم نيوز" نسخة منه، إنه "تم استدعاء السفير إلى مقر الوزارة، وتم تسليمه رسالة احتجاج رسمية لنقلها لحكومته".

وأضاف البيان: "أكدت الرسالة على وجوب امتثال دولة إسرائيل، بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، لالتزاماتها وفقا للقانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي الإنساني، بشأن مدينة القدس المحتلة ومقدساتها وخاصة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف".