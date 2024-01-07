عشرات القتلى والجرحى بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في دير البلح

قُتل وأصيب العشرات فجور اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا مأهولًا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ونقل مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة عن شهود عيان، أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف منزلًا مأهولًا بالمدنيين بحي البشارة بمدينة دير البلح بصاروخين، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من المواطنين جرى نقلهم بطواقم الإسعاف إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وقال الناطق باسم مستشفى شهداء الأقصى خليل الدقران في حصيلة أولية، أن 6 قتلى و11 جريحا وصلوا المستشفى جرّاء القصف الإسرائيلي وما زالت طواقم الإسعاف بالشراكة مع طواقم الدفاع المدني تخلي الضحايا.