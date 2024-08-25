يعقد الطاقم الأمني الوزاري المصغر في إسرائيل اجتماعا طارئا الساعة السابعة (بالتوقيت المحلي) صباح اليوم الأحد، مع الإعلان عن ضربات إسرائيلية "استباقية" على لبنان.

وأكدت وسائل إعلام أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت يشرفان على تنفيذ الغارات وتوقف حركة الطيران من وإلى إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن فجر الأحد أنه يشن ضربات استباقية في لبنان بعد أن رصد استعدادات لـ"حزب الله" لشن "هجمات واسعة النطاق" ضد إسرائيل، بحسب "فرانس برس".

وأضاف الجيش في بيان "رصد جيش الدفاع الإسرائيلي أن منظمة حزب الله الإرهابية تستعد لإطلاق قذائف وصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية وردا على هذه التهديدات يقصف جيش الدفاع أهدافا إرهابية في لبنان".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار بن غوريون في تل أبيب وأن من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء اجتماعا عند الساعة السابعة صباحا (0400 بتوقيت غرينتش).

ولم يصدر أي تعليق بعد من ميليشيا حزب الله على تلك الهجمات التي جاءت وسط توقعات متزايدة بحدوث تصعيد بين الجانبين منذ أن أدى هجوم صاروخي على هضبة الجولان المحتلة الشهر الماضي إلى مقتل 12 شخصا وما تبعه من اغتيال إسرائيل لقائد كبير في حزب الله ردا على ذلك.

وقال الجيش الإسرائيلي "في المستقبل القريب سيشن حزب الله هجمات بالصواريخ وربما يطلق الصواريخ باتجاه أراضي دولة إسرائيل".

وأضاف أن الدفاع المدني سيصدر تعليمات جديدة للسكان قريبا. وحذر أيضا المدنيين في جنوب لبنان من الاقتراب من المناطق التي ينشط فيها حزب الله.