قُتل وأُصيب 14 يمنيًا، بينهم نساء، إثر محاولة ميليشيا الحوثي، اليوم الجمعة، اقتحام مسجد في إحدى بلدات مديرية صوير، غربي محافظة عمران، شمالي اليمن.

وقالت مصادر يمنية، إن قوة تابعة لميليشيا الحوثي، اقتحمت مسجدًا في بلدة "منجزة" أثناء صلاة الجمعة، بهدف اختطاف أحد المواطنين، وهو ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين المسلحين الحوثيين وسكان البلدة.

وأشارت المصادر إلى أن المواطن المُراد اختطافه وعددًا من أبناء البلدة، قاوموا عناصر الميليشيا بأسلحتهم الشخصية، وقتلوا 4 من المسلحين الحوثيين، وأصابوا 4 آخرين.

أخبار ذات علاقة واشنطن تعلن تدمير 3 مسيرات تابعة لميليشيا الحوثيين

وأكدت أن سكان البلدة الصغيرة، تداعوا بعد سماع إطلاق النار ناحية المسجد، وهو ما دفع عناصر ميليشيا الحوثي إلى فتح نيران أسلحتهم باتجاه المواطنين، ما أدى إلى مقتل رجل وامرأة، وإصابة 3 نساء أخريات، قبل أن يتمكن الحوثيون من إرداء الشخص المطلوب قتيلاً.

وعقب توقف الاشتباك المسلح، أرسلت ميليشيا الحوثي تعزيزات بعشرات العربات العسكرية لفرض حصار لا يزال مستمرًا حتى مساء اليوم، على بلدة "منجزة" غربي عمران.

وبحسب المصادر، فإن الأجواء لا تزال متوترة حتى اللحظة، بعد تداعي قبائل المنطقة، وتمركز المسلحين القبليين في المرتفعات الجبلية المحيطة بالبلدة، "في ردٍ على استقدام الحوثيين تعزيزات عسكرية وطريقتها غير المنضبطة في التعامل مع الموقف، وسط محاولات اجتماعية لاحتواء الموقف".