لديها "أفكار ملموسة" لحل الصراع.. واشنطن تعارض نوايا "خطيرة" ضد لبنان

أكد مسؤول أمريكي رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية أمس الإثنين، أن الولايات المتحدة بصدد تقديم "أفكار ملموسة" لاحتواء الأزمة في لبنان، مجددًا معارضة واشنطن غزوًا بريًا إسرائيليًا يستهدف ميليشيا "حزب الله"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

ومع توافد قادة العالم إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال المسؤول الأمريكي الرفيع -طالبا عدم ذكر اسمه-، "لدينا أفكار ملموسة سنناقشها مع حلفائنا وشركائنا هذا الأسبوع، لمحاولة إيجاد سبيل للمضي قدمًا على هذا الصعيد".

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وبين المسؤول أن واشنطن لا تعتقد أن التصعيد الإسرائيلي لإجبار "حزب الله" على خفض التوتر سيؤدي إلى النتيجة المرغوبة بخفض التصعيد، معبرًا عن اختلافه مع الاستراتيجية الإسرائيلية.

وقال المسؤول للصحفيين في نيويورك إن الصراع كان محورًا رئيسيًا في لقاءات وزير الخارجية أنتوني بلينكن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أن واشنطن لديها أفكار ملموسة لمنع حرب أوسع نطاقًا، وستسعى إلى "مخرج" للتوترات.

وارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية على جنوب وشرق لبنان منذ صباح الإثنين إلى 492 قتيلًا وأكثر من 1645 جريحًا، في حصيلة غير مسبوقة في يوم واحد منذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل قبل نحو عام.