نتنياهو يوافق على شن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية

وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، على شن عملية عسكرية واسعة شمال الضفة الغربية.

وكان نتنياهو عقد اجتماعا مع قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية الأحد، لإجراء مداولات أمنية وسياسية حول الأوضاع الميدانية والأمنية في الضفة الغربية المحتلة، والحالة "غير المستقرة" للسلطة الفلسطينية.

وبالتزامن مع ذلك أفاد مراسل "إرم نيوز" نقلا عن شهود عيان، رصد عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية تتجمع في محيط مدينة جنين على الحواجز بالإضافة الى جرافات عسكرية ضخمة من نوع "D9 بلدوزر".