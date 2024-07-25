انتقد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، الخميس، تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال خطابه أمام الكونغرس أمس، وصف خلالها المحتجين ضد الحرب الدائرة في غزة، بأنهم "لعبة بيد إيران".

وقال كيربي، إنه من المؤسف أن يصف نتنياهو المحتجين كلهم بأنهم "لعبة بيد إيران".

من جهة أخرى، أشار كيربي إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيبلغ نتنياهو الحاجة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار "قريبا" في غزة، وذلك في وقت يلتقي الجانبان لمناقشة تطورات الحرب مع حماس في القطاع الفلسطيني.

وقال كيربي للصحافيين: "نعتقد أننا نستطيع التوصل إلى اتفاق، لكن هذا الأمر سيتطلب، كما دائما، بعض القيادة، بعض التسوية وجهدا لتحقيق ذلك. سيكرر الرئيس لرئيس الوزراء نتنياهو حاجتنا إلى بلوغ ذلك، وحاجتنا إلى بلوغه قريبا".

وبالتزامن مع خطاب نتنياهو أمام الكونغرس، أمس، تجمّع آلاف المحتجين المعارضين للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة قرب مبنى الكابيتول الأمريكي.

ووجه نتنياهو في خطابه رسالة للمحتجين قائلا: "المحتجون المناهضون لإسرائيل يجب أن يخجلوا من أنفسهم..لقد أصبحتم رسميا لعبة في يد إيران". مشيرا إلى أنه "لا بد لنا من التنديد بمعاداة السامية ومحاربتها".

وقاطع خطاب نتنياهو، نحو 85 من أعضاء مجلس النواب، و6 أعضاء على الأقل من مجلس الشيوخ.

وإلى جانب نائبة الرئيس كامالا هاريس التي تغيبت عن الخطاب بدعوى "ضيق المواعيد"، أعلنت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي أيضًا أنها ستلتقي أهالي المختطفين الإسرائيليين المرافقين لنتنياهو.