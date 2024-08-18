رفضت المحكمة الإدارية في تونس، اليوم الأحد، الطعن المقدم من الناشطين السياسيين منذر الزنايدي وعبير موسي المتعلق بعدم الموافقة على ملف ترشحهما للانتخابات الرئاسية القادمة.

وبحسب موقع "موزاييك" المحلي، فإن الطعون المرفوضة جاءت لنقص أو إخلالات في التزكيات الشعبية.

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وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد رفضت في وقت سابق 14 ملفاً ترشح للانتخابات الرئاسية من مجموع 17 ملفًا.

وأعلنت المحكمة الإدارية الخميس الماضي أنّها تلقّت سبعة طعون مرفوعة في إطار نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 في طورها الأول من التقاضي.

يُذكر أن هيئة الانتخابات أعلنت قبول ملفات ثلاثة مترشحين فقط للانتخابات الرئاسية، وهم زهير المغزاوي، وقيس سعيّد، والعياشي الزمال.