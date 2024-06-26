بحوزتهم كميات من المخدرات.. الأردن يكشف تفاصيل مقتل متسلل وإصابة آخرين
أحبطت الأردن محاولات تسلل عبر حدودها من سوريا، معلنة أن عملياتها الأمنية الحثيثة أسفرت عن مقتل أحد المهربين وإصابة آخرين، ومنعت على إثرها دخول كميات من المواد المخدرة التي اصطحبوها معهم.
وصرح مصدر عسكري مسؤول في الجيش الأردني، بأن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت فجر اليوم الأربعاء، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.
ووفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أسفر الاشتباك عن مقتل أحد المهربين، وإصابة آخرين وتراجعهم إلى داخل العمق السوري، وحُوِّلت المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وأكّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل على تسخير القدرات والإمكانيات جميعها للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.