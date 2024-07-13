الأردن ومصر يدينان القصف الإسرائيلي في المواصي

أدان الأردن ومصر، اليوم السبت، الغارة الإسرائيلية التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في منطقة المواصي المكتظة بالنازحين، جنوبي قطاع غزة.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان إدانة المملكة "استمرار إسرائيل في انتهاك قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتحديها للمجتمع الدولي والإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب، وارتكابها جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعرقلتها دخول المساعدات الإنسانية للقطاع".

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل فوري وفاعل، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

من جهتها، طالبت وزارة الخارجية المصرية إسرائيل بـ"الكف عن الاستهانة بأرواح المواطنين المدنيين العزل، والتحلي بالمعايير الإنسانية الواجبة التزاماً بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددةً على أن تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم، ولا يمكن القبول بها تحت أي مبرر من المبررات".

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وقالت الخارجية المصرية إن "تلك الانتهاكات المستمرة في حق المواطنين الفلسطينيين تضيف تعقيدات خطيرة على قدرة الجهود المبذولة حاليا للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار، وتزيد المعاناة الإنسانية للفلسطينيين وسط صمت وعجز دولي مخزٍ".

وقالت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة إن حصيلة قصف منطقة المواصي بلغت 71 قتيلا، وأكثر من 289 إصابة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف بضربة في المنطقة.