أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، مساء اليوم الثلاثاء، عن تدمير طائرة مسيرة وصاروخين باليستيين مضادين للسفن، أطلقتها ميليشيا الحوثي فوق البحر الأحمر من مواقع سيطرتها في اليمن.

وقالت "سنتكوم"، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية من تدمير طائرة بدون طيار وصاروخين باليستيين مضادين للسفن تابعة للحوثيين المدعومين من إيران، فوق البحر الأحمر، تم إطلاقهما من المناطق التي تسيطر عليها الجماعة".

وأشار بيان "سنتكوم" إلى أن هذه الأسلحة كانت "تشكل تهديداً واضحاً ووشيكًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة"، مؤكدًا أن "هذا السلوك المتهور والخطير من قبل الحوثيين المدعومين من إيران يهدد الاستقرار والأمن الإقليميين".

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ويشن تحالف تقوده الولايات المتحدة، منذُ الـ12 من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها الميليشيا البحرية، التي تستهدف فيها سفن شحن تابعة لإسرائيل في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي "تضامنا مع غزة".