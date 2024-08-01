قال خبراء إن الحشد العسكري الأمريكي في البحر المتوسط يحمل رسائل علنية فحواها حماية واشنطن لأمن إسرائيل.

وذكر هؤلاء لـ"إرم نيوز" أن الرسائل تتضمن"احتواءً في الظاهر لأي حرب إقليمية موسعة، وتهديدًا في الباطن لإيران وأذرعها بالمنطقة".

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حرب شاملة

ورأت الباحثة السياسية الفلسطينية تمارا حداد أن "الرسائل الأمريكية من هذا الحشد أكثرها تهديد من أجل الاحتواء، بمعنى أن الولايات المتحدة تريد أن تبعث برسالة مفادها بأنها السد المنيع لحماية الأمن القومي الإسرائيلي".

وقالت حداد لـ"إرم نيوز" إن "أسلوب التهديد المستخدم الآن من أمريكا لإيران يحمل رسالة مضمونها أن أي رد مباشر من أراضي إيران أو بالتنسيق مع محورها تجاه إسرائيل سيستدعي حربًا إقليمية شاملة بحضور أمريكي".

ورأى أستاذ العلوم السياسية بالجامعة اللبنانية خالد العزي، بدوره، أن "البوارج الأمريكية حاضرة، ليس بهدف استهداف حزب الله أو الاشتباك مع الأذرع الإيرانية، ولكنها ستكون عاملًا مساعدًا لمنع ومواجهة أي صواريخ باليستية أو مسيرات تطلقها إيران تجاه إسرائيل".

وأضاف العزي لـ"إرم نيوز" أن "أمريكا بهذا الحضور تقول لإيران إنه في حال انزلاقك إلى رد غير محسوب، لن نستطيع منع إسرائيل من توجيه ضربات ضدك، وفي حال الذهاب إلى حرب موسعة سنكون موجودين وستكون المواجهة معنا".

وعدّ أن "أمريكا موجودة في ظل خطة إسرائيل التي تدفع إيران للمواجهة من خلال استفزازات متنوعة، وتل أبيب وضعت عنوانًا أساسيًا يكمن في ضرب رأس الأخطبوط (إيران) وليس الأطراف".

احتواء وتهديد

ورأى المحلل السياسي سامر حمدان، من ناحيته، أن "الحشد الأمريكي هو احتواء في الظاهر وتهديد في الباطن، ويحمل رسالة واحدة لا تقبل أي نوع من أنواع التجميل وهي توجيه التهديد ليس لإيران فقط وأذرعها ولكن لكل من يذهب إلى مواجهة مع إسرائيل".

وقال حمدان لـ"إرم نيوز" إن "هناك أبعادًا عدة جعلت الرسالة علنية وواضحة هذه المرة، إذ إن مع أي تهديد لإسرائيل وفي أي حقبة زمنية، تحضر أمريكا بكل إمكانياتها أسطولها البحري وقواتها الجوية، فهذا أمر غير مستغرب".

وتابع: "لكن التعامل السريع والعلني، يأتي في ظل فتح إسرائيل جبهات عدة في وقت واحد".

ولفت إلى أن "الدعم الأمريكي حاضر لتجنب العقاب من جانب اللوبي الصهيوني، الذي قد يقع على أي أحد في واشنطن سواء كان مسؤولًا أو جهة أو مرشحًا للانتخابات، لم يُظهر دعمه المطلق لإسرائيل".