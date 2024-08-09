أكدت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة، أن إيران تأمل أن يكون الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، محددًا بإطار زمني وأن يتم بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل في قطاع غزة. وشددت على أنه مستقل عن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وفي بيان نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية قالت البعثة: "أولويتنا هي التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة؛ وأي اتفاق تقبله حماس سنعترف به. لقد انتهك النظام الإسرائيلي أمننا القومي وسيادتنا بهجومه الإرهابي الأخير"، في إشارة إلى مقتل هنية.

وأضافت: "لدينا حق مشروع في الدفاع عن النفس، وهو حق مشروع. هذه مسألة لا علاقة لها على الإطلاق بوقف إطلاق النار في غزة، لكننا نأمل أن يكون ردنا في الوقت المناسب ويتم تنفيذه بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل".