قُتل إسرائيلي، وأُصيب آخر، اليوم الأحد، في عملية إطلاق نار، شمال الضفة الغربية، وتحديدًا في غور الأردن، وفق ما أعلن الإسعاف والجيش الإسرائيليان، حسب فرانس برس.

وأعلنت الفرق الطبية، "وفاة رجل في العشرينيات من عمره"، فيما نقل رجل يبلغ 33 عامًا بوساطة مروحية وهو "مصاب بطلقات نارية في أطرافه السفلى"، حسب بيان للإسعاف الإسرائيلي.

ومن جهته، أكد الجيش الإسرائيلي، أنه دفع بتعزيزات عسكرية، لموقع إطلاق النار قرب مستوطنة محولا في غور الأردن.

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وأوضح الجيش في بيان، أن إطلاق النار استهدف سيارتين على شارع 90، قرب المستوطنة.