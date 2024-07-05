تمسك الحزب الدستوري الحر التونسي بترشح رئيسته "المحتجزة" عبير موسي للرئاسة التونسية، داعيا إلى "ترك السيادة الفعلية للشعب لاختيار مرشحيه وكسب ثقته".

ونقلت وسائل إعلام تونسية عن عضو المكتب السياسي للحزب الدستوري الحر، ثامر سعد، قوله خلال مؤتمر صحفي الجمعة، إن الحزب متمسك بترشح رئيسته عبير موسي للرئاسة، لافتا إلى أنه جرى إعلان ترشحها منذ فبراير شباط الماضي.

وأشار إلى أن موسي ''محتجزة منذ 10 أشهر في سجن منوبة في قضية مكتب الضبط التي تولدت عنها قضايا أخرى''.

وانتقد سعد ما وصفه بـ "عدم وضوح مقاييس اختيار تاريخ الانتخابات" في البلاد، وعبر عن استغرابه للإجراءات التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، "في حين أن أبسط الإجراءات غير مطبقة"، وفق قوله.

وكانت هيئة قضائية في محكمة الاستئناف في تونس أقرت إدانة رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، بمخالفة قانون الصمت الانتخابي خلال انتخابات 2019.