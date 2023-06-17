حفتر: ندعم المباحثات والتقارب لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
أظهر موقف القيادة العامة لقوات المشير خليفة حفتر، مؤشرات إيجابية، عقب إعلانها دعمها "التقارب الليبي" حول القوانين المنظمة للانتخابات العامة.
ودعت القيادة العامة لقوات حفتر لتشكيل حكومة جديدة تعمل على الإشراف على تنظيم الانتخابات المقبلة.
ونجحت لجنة 6+6 (ستة أعضاء من مجلس النواب و ستة من مجلس الدولة)، عقب مباحثات امتدت لأيام في بوزنيقة بالمملكة المغربية، في التوصل لتوافق حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
وفي إشارة إلى استمرار نقاط الخلاف، لم تتم مراسم التوقيع على الاتفاق بشكل رسمي عكس ما كان مخططا له في البداية، مع عدم معرفة مصير النقاط الخلافية، ولا سيما الجدل المرتبط بترشيح مزدوجي الجنسية والعسكريين.
وقالت القيادة العامة لقوات حفتر في بيان صحافي الجمعة "ندعم المباحثات والتقارب الذي من شأنه إنهاء حالة الانقسام السياسي، وما قامت به لجنة 6 + 6 بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، أولى الخطوات المهمة التي تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
كما حثت قيادة حفتر على "الإسراع في تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة وموحدة، تشرف على تنظيم الانتخابات في جميع أنحاء ليبيا"، مطالبة بعثة الأمم المتحدة "دعم التوافق الذي يقود إلى إجراء الانتخابات".
وكانت الأمم المتحدة قد طالبت في وقت سابق، الأطراف الليبية إلى "توافق أكبر" بشأن "النقاط الخلافية" للقوانين الانتخابية المقترحة لإجراء الانتخابات المفترض إجراؤها بحلول نهاية 2023 في البلد الذي تعصف به الفوضى والانقسام منذ عام 2011.