في أعقاب انهيار المحادثات.. الخرطوم على صفيح ساخن
استيقظ السودانيون في العاصمة الخرطوم، صباح اليوم الأربعاء، على دوي المدافع الثقيلة وأزيز الرصاص والطائرات الحربية، في أعنف مواجهات بين قوات الجيش و"قوات الدعم السريع"، وذلك بعد يومين من انهيار محادثات جدة الساعية إلى وقف القتال الذي تواصل لثمانية أشهر.
وقال شهود لـ" إرم نيوز"، إن قوات الجيش والدعم السريع تبادلا القصف في مناطق عديدة، وأشاروا إلى تصاعد كثيف لأعمدة الدخان من منطقة الحاج يوسف شرقي الخرطوم التي تتمركز فيها قوات الدعم السريع بالتزامن مع تبادل قصف مدفعي مع مواقع الجيش.
وأفاد الشهود بأن الجيش قصف بالمدفعية الثقيلة من القيادة العامة بوسط الخرطوم مواقع للدعم السريع وسط وشرق المدينة، فيما ردَّ الدعم السريع بالقصف من مواقع تمركزه شرق الخرطوم باتجاه مواقع الجيش في القيادة العامة بالخرطوم وسلاح الإشارة بالخرطوم بحري.
واتهمت قوات الدعم السريع، الجيش، بقصف مصفاة الجيلي للبترول في شمال الخرطوم، التي يسيطر عليها الدعم منذ الأشهر الأولى للحرب.
الشهر الثامن..
ودخلت المواجهات بين قوات الجيش والدعم السريع في السودان شهرها الثامن في ظل عدم الاستجابة للمبادرات المطروحة لحل أزمة البلاد وإعلان تعثر مفاوضات جدة.
وكان نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، مالك عقار إير، أعلن أمس الثلاثاء اعتماد خريطة طريق لإنهاء الحرب وبناء الدولة السودانية القائمة على حكم سيادة القانون وبسط هيبة الدولة وصياغة دستور البلاد تمهيدًا للانتخابات المقبلة.
وشدد عقار لدى مخاطبته فعاليات الملتقى التنسيقى لحكام الأقاليم وولاة الولايات بولاية القضارف شرق البلاد، على ضرورة فتح صفحة جديدة من أجل تأسيس جيش وطني يستوعب التعدد والتنوّع لتفادي تجزئة دولة السودان.
في المقابل ذكرت وسائل إعلام أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، نقل لمنظمة "إيغاد" الأفريقية رغبته في العودة للوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية لحل الأزمة، لكن رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك قابل طلب البرهان بالرفض القاطع.
وسادت حالة من الإحباط في الأوساط السودانية بعد الإعلان عن تعثر مباحثات جدة بين الجيش وقوات الدعم السريع، إذ كان يعوّل عليها أن تطوي أزمة البلاد التي دخلت شهرها الثامن.
وكانت مصادر مطلعة أكدت لـ"إرم نيوز" انهيار جولة المباحثات، التي جرت برعاية السعودية والولايات المتحدة، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في جدة ومغادرة وفدي التفاوض دون إعلان رسمي من الوساطة بإنهاء التفاوض، وأن الوساطة أعلنت تعليق الجولة لتشاور الوفدين مع قيادتيهما والعودة إلى المباحثات في وقت يحدد لاحقًا.