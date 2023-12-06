في أعقاب انهيار المحادثات.. الخرطوم على صفيح ساخن

استيقظ السودانيون في العاصمة الخرطوم، صباح اليوم الأربعاء، على دوي المدافع الثقيلة وأزيز الرصاص والطائرات الحربية، في أعنف مواجهات بين قوات الجيش و"قوات الدعم السريع"، وذلك بعد يومين من انهيار محادثات جدة الساعية إلى وقف القتال الذي تواصل لثمانية أشهر.

وقال شهود لـ" إرم نيوز"، إن قوات الجيش والدعم السريع تبادلا القصف في مناطق عديدة، وأشاروا إلى تصاعد كثيف لأعمدة الدخان من منطقة الحاج يوسف شرقي الخرطوم التي تتمركز فيها قوات الدعم السريع بالتزامن مع تبادل قصف مدفعي مع مواقع الجيش.

وأفاد الشهود بأن الجيش قصف بالمدفعية الثقيلة من القيادة العامة بوسط الخرطوم مواقع للدعم السريع وسط وشرق المدينة، فيما ردَّ الدعم السريع بالقصف من مواقع تمركزه شرق الخرطوم باتجاه مواقع الجيش في القيادة العامة بالخرطوم وسلاح الإشارة بالخرطوم بحري.

واتهمت قوات الدعم السريع، الجيش، بقصف مصفاة الجيلي للبترول في شمال الخرطوم، التي يسيطر عليها الدعم منذ الأشهر الأولى للحرب.