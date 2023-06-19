صواريخ إسرائيلية على جنين تسفر عن مقتل 4 فلسطينيين
أطلق الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، صواريخ من مروحية إسرائيلية على مخيم جنين للاجئين في شمال الضفة الغربية؛ أسفر عن مقتل أربعة فلسطينيين، فيما أصيب سبعة عناصر من القوات الإسرائيلية بجروح.
وبينت وزارة الصحة الفلسطينية أن المداهمة العسكرية الإسرائيلية راح ضحيتها 4 فلسطينيين وأُصيب 62 آخرون بينهم 13 بين إصابات خطرة وحرجة، وأصيب مصور إحدى القنوات التلفزيونية خلال تغطية المداهمة.
وقالت الصحة الفلسطينية إن الضحايا هم خالد عزام عصاعصة (21 عاماً) وقسام فيصل أبو سرية (29 عاماً) والفتى أحمد يوسف صقر (15 عاما) وقيس مجدي عادل جبارين (21 عاما).
وأشار مصدر أمني لوكالة فرانس برس، أنه ومنذ الانتفاضة الثانية (2000-2005) تعد هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها طائرات مروحية عسكرية إسرائيلية لقصف مواقع فلسطينية في جنين.
وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها انتماء قسام فيصل أبو سرية إليها، ونعت "كوكبة شهداء جنين".
وقال الجيش الإسرائيلي إنه قد فتح النيران من مروحيات عسكرية من نوع "أباتشي" تجاه المسلحين للمساعدة في انسحاب الجنود، مشيرين إلى حدوث "اشتباكات كثيفة مع مسلحين فلسطينيين".
و شن الجيش الإسرائيلي عملية "روتينية" تهدف لاعتقال "مشتبه فيهم" من حركتي حماس والجهاد الإسلامي وفقا لمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ثم وقع خلالها ما وصفه بأنه "تبادل كثيف لإطلاق النار" بين القوات الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين.
وقال المتحدث العسكري إنه أصيب خمسة عناصر من حرس الحدود الإسرائيلي بالإضافة إلى اثنين من جنوده، مشيرا إلى أن آلية مصفحة صدمت قرابة الساعة 07,10 صباحا عبوة ناسفة، واصفا الأمر بأنه "غير العادي".
وبين المتحدث أن هناك الكثير من النيران، موضحا أن "الأمر سيستغرق عدة ساعات وسيكون قاسيا للغاية".
وتشهد مدينة جنين مواجهات متكررة بين القوات الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين وفقا لمصور فرانس برس، الذي بين أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار بكثافة على آلية عسكرية إسرائيلية.
وكانت قد استهدفت قوات إسرائيلية وفقا للهلال الأحمر الفلسطيني مركبتي إسعاف بالرصاص الحي ما تسبب بأضرار مادية"، مؤكدة عرقلة وصول سيارات الإسعاف للإصابات في جنين".
سياسة هجومية
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت استخدام كل الوسائل المتاحة لضرب العناصر الإرهابية أينما كانوا، مشيرا إلى الاستمرار "في اعتماد سياسة هجومية" ولن يكون هناك ملاذ للإرهابيين ولا في جنين، ولا في نابلس ولا في غزة".
ويشكل عدوان الاحتلال المتواصل على جنين وفقا لوزارة الخارجية الفلسطينية، تصعيداً خطيراً في ساحة الصراع واستنجادا إسرائيليا رسميا بدوامة العنف".
وغرد حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "حرب شرسة ومفتوحة تشن ضد الشعب الفلسطيني سياسيا وأمنيا واقتصاديا من قبل قوات الاحتلال".
وبحسب الشيخ: "نحن في أتون معركة شاملة على كل الجبهات، تتطلب وحدة شعبنا في مواجهة هذا العدوان".
حسب حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية، قُتل منذ بداية كانون الثاني/يناير، ما لا يقل عن 162 فلسطينيا، وعشرون إسرائيلياً وأوكرانية وإيطالي في مواجهات وعمليات عسكرية وهجمات.
وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين بينهم قصّر من الجانب الفلسطيني. أما في الجانب الإسرائيلي فغالبية القتلى مدنيون بينهم قصّر وثلاثة من عرب إسرائيل.