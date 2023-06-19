صواريخ إسرائيلية على جنين تسفر عن مقتل 4 فلسطينيين

و شن الجيش الإسرائيلي عملية "روتينية" تهدف لاعتقال "مشتبه فيهم" من حركتي حماس والجهاد الإسلامي وفقا لمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ثم وقع خلالها ما وصفه بأنه "تبادل كثيف لإطلاق النار" بين القوات الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين.

وقال المتحدث العسكري إنه أصيب خمسة عناصر من حرس الحدود الإسرائيلي بالإضافة إلى اثنين من جنوده، مشيرا إلى أن آلية مصفحة صدمت قرابة الساعة 07,10 صباحا عبوة ناسفة، واصفا الأمر بأنه "غير العادي".

وبين المتحدث أن هناك الكثير من النيران، موضحا أن "الأمر سيستغرق عدة ساعات وسيكون قاسيا للغاية".

وتشهد مدينة جنين مواجهات متكررة بين القوات الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين وفقا لمصور فرانس برس، الذي بين أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار بكثافة على آلية عسكرية إسرائيلية.

وكانت قد استهدفت قوات إسرائيلية وفقا للهلال الأحمر الفلسطيني مركبتي إسعاف بالرصاص الحي ما تسبب بأضرار مادية"، مؤكدة عرقلة وصول سيارات الإسعاف للإصابات في جنين".

سياسة هجومية

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت استخدام كل الوسائل المتاحة لضرب العناصر الإرهابية أينما كانوا، مشيرا إلى الاستمرار "في اعتماد سياسة هجومية" ولن يكون هناك ملاذ للإرهابيين ولا في جنين، ولا في نابلس ولا في غزة".

ويشكل عدوان الاحتلال المتواصل على جنين وفقا لوزارة الخارجية الفلسطينية، تصعيداً خطيراً في ساحة الصراع واستنجادا إسرائيليا رسميا بدوامة العنف".