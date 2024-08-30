"رغبته في الموت ستتحقق".. وزير الخارجية الإسرائيلي يهدد باغتيال مشعل

هدد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ضمناً وبشكل غير مباشر، باغتيال رئيس حركة "حماس" في الخارج خالد مشعل.

ونشر كاتس عبر حسابه على منصة "إكس" فيديو لمشعل وعلق قائلا: "زعيم حماس في الخارج خالد مشعل هدد أمس في خطاب مسجل في اسطنبول بأن حماس ستعود إلى العمليات الانتحارية".

وأضاف: "يجب على إسرائيل أن تتأكد من أن رغبة مشعل وأصدقائه في الموت ستتحقق قريبا"، في إشارة ضمنية إلى مخطط لاغتياله.

وكانت إسرائيل قد اغتالت رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران قبل شهر.

واعتبر مراقبون أن اغتيال هنية فتح الباب أمام إسرائيل لتوسيع دائرة أهدافها لاغتيال قيادات الحركة، مشيرين إلى أن من أبرز الأسماء المطروحة قائد الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، إضافة إلى خالد مشعل وموسى أبو مرزوق وعز الدين حداد ومحمد شبانة ومحمد السنوار.