العراق يحظر نشاط 3 أحزاب على صلة بـ"العمال الكردستاني"

أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، حظر أنشطة 3 أحزاب على خلفية صلتها بـ"حزب العمال الكردستاني" التركي.

وأوضح المجلس، في بيان، أنه "تم حظر حزب (الحرية والديمقراطية الإيزيدية)، و(جبهة النضال الديمقراطي) و(حرية مجتمع كوردستان/ تفكري آزادي)، ومصادرة ممتلكاتها.

وجاء قرار الحظر بناء على شكوى مستشارية الأمن القومي العراقي، وبعد تقارير الاستخبارات ومكتب رئاسة الوزراء في البلاد، بشأن علاقات هذه التنظيمات الثلاثة بحزب العمال الكردستاني.

وفي 23 تموز/ يوليو الماضي، أصدرت الحكومة العراقية تعليمات باعتماد "حزب العمال الكردستاني" تنظيما محظورا في المراسلات الرسمية.

ويتخذ حزب العمال من جبال قنديل في كردستان العراق معقلا له.

وتقول السلطات التركية بأن عناصر الحزب تشن هجمات ضد البلاد انطلاقا من تلك الجبال.

ويخوض حزب العمال الكردستاني الذي تأسس نهاية سبعينيات القرن الماضي نضالا من أجل انتزاع حقوق للأكراد في تركيا، والذين تقدر نسبتهم بنحو 20% من عدد سكان تركيا البالغ نحو 85 مليون نسمة، وفقا لتقارير مستقلة.