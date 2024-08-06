قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبنانية، حسن نصر الله، إن التأخر في الرد على اغتيال إسرائيل للقائد العسكري في الميليشيا فؤاد شكر "جزء من العقاب وحرب نفسية".

جاء ذلك في كلمة ألقاها نصر الله، اليوم الثلاثاء، في حفل تأبين القيادي في الميليشيا فؤاد شكر، الذي اغتالته إسرائيل خلال غارة على ضاحية بيروت الجنوبية في 30 يوليو/ تموز الماضي.

وأقر نصر الله بأن "الخسارة كبيرة جدا"، بعد مقتل شكر، مؤكداً أن "هذا لا يهزنا إطلاقا، ولا يجعلنا نتوقف عن مواصلة مواجهة إسرائيل".

وتوعد الأمين العام للميليشيا برد مشترك من "حزب الله"، وإيران، واليمن على اغتيال شكر ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، مشيرا إلى أن "إسرائيل خائفة، وتستنجد بالولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية؛ لأنها غير قادرة على حماية نفسها".

وتابع "الانتظار الإسرائيلي على مدى أسبوع هو جزء من الرد؛ لأن المعركة هي معركة نفسية ومعركة سلاح ودماء".

واستطرد: "العدو يضرب الضاحية الجنوبية، ويرسل رسالة مع الأمريكيين لوقف الحرب. الإسرائيلي لا يستطيع أن يذهب إلى حرب مع لبنان".

وأردف: "في الماضي كان العدو يقف على رجل ونصف على الحدود اللبنانية، واليوم تهديد حزب الله وإيران جعل إسرائيل كلها تقف على رجل ونصف"، لافتا إلى إخلاء الموقع الأساسية في شمال إسرائيل.

وهدد نصر الله بقصف مصانع إسرائيلية بنيت على مدار 34 عاما بـ "نصف ساعة فقط".

ويرى نصر الله أن "إيران ملزمة بأن تقاتل بعد اغتيال هنية في طهران، لكن ليس مطلوباً منها أن تدخل قتالا دائما".