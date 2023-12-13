بعد نفاد مطاعيم الأطفال.. صحة غزة تحذر عبر "إرم نيوز" من انتشار الأوبئة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الأربعاء، نفاد مطاعيم الأطفال بالكامل من مستودعاتها ومخازنها، محذرة من وقوع كارثة للفلسطينيين في غزة نتيجة لذلك.
وحذَّر مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة بغزة موسى عابد في تصريح لـ"إرم نيوز"، من تحول انتشار الأمراض المعدية إلى أوبئة بسبب عدم توفر مثل هذه اللقاحات التي تجنب إصابة الأطفال والكبار بأمراض عدة.
وكانت وزارة الصحة في غزة، قالت في بيان إن "نفاد التطعيمات سيكون له انعكاسات صحية كارثية على صحة الأطفال وانتشار الأمراض وخاصة بين النازحين في مراكز الإيواء المكتظة".
ودعت الوزارة الفلسطينينة، المؤسسات الأممية إلى سرعة التدخل لتوفير التطعيمات اللازمة، وضمان وصولها لكل مناطق قطاع غزة لمنع الكارثة.
وقال عابد، إن "نفاد هذه التطعيمات الضرورية للوقاية من بعض الأمراض المعدية سيتسبب بكارثة كبيرة في ظل ظروف النزوح إلى جنوب ووسط قطاع غزة، الذي خلق حالة من الازدحام وقلة النظافة الشخصية".
وأضاف أن "كل هذه العوامل وسوء التغذية ستؤدي إلى انتشار الأمراض المعدية، ونناشد الجهات الدولية للتدخل لإيصال هذه المطاعيم إلى غزة".
وأوضح عابد، أنه "خلال فترة الحرب، تأثر تطعيم الأطفال بشكل كبير خاصة نتيجة تضرر العديد من المراكز الصحية، إلا أن الوزارة نجحت في الحفاظ على تقديم هذه الخدمة لأنها تدرك أهميتها في مثل هذه الظروف التي يواجهها قطاع غزة".
وتابع "لكن في هذه اللحظات لا يوجد لدينا مخزون، وما تبقى أنواع قليلة من المطاعيم قد تنفد خلال يوم أو يومين على الأكثر؛ ما سيؤدي إلى انتشار أمراض في الأطفال والكبار مثل الشلل الرخوي، وأمراض مثل الحصبة ومعظمها أمراض قاتلة".