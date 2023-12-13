بعد نفاد مطاعيم الأطفال.. صحة غزة تحذر عبر "إرم نيوز" من انتشار الأوبئة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الأربعاء، نفاد مطاعيم الأطفال بالكامل من مستودعاتها ومخازنها، محذرة من وقوع كارثة للفلسطينيين في غزة نتيجة لذلك.

وحذَّر مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة بغزة موسى عابد في تصريح لـ"إرم نيوز"، من تحول انتشار الأمراض المعدية إلى أوبئة بسبب عدم توفر مثل هذه اللقاحات التي تجنب إصابة الأطفال والكبار بأمراض عدة.

وكانت وزارة الصحة في غزة، قالت في بيان إن "نفاد التطعيمات سيكون له انعكاسات صحية كارثية على صحة الأطفال وانتشار الأمراض وخاصة بين النازحين في مراكز الإيواء المكتظة".

ودعت الوزارة الفلسطينينة، المؤسسات الأممية إلى سرعة التدخل لتوفير التطعيمات اللازمة، وضمان وصولها لكل مناطق قطاع غزة لمنع الكارثة.