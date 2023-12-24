تركيا تنفذ غارات جوية على شمال العراق وسوريا بعد مقتل 12 جنديا

قالت وزارة الدفاع التركية إن سلاح الجو التركي نفذ غارات جوية على شمال العراق وسوريا، السبت، ودمر 29 هدفا لحزب العمال الكردستاني المحظور بعد مقتل 12 جنديا تركيا خلال اليومين المنصرمين في شمال العراق.

وذكرت الوزارة أن العمليات نُفذت في شمال العراق وسوريا في العاشرة مساء (19:00 بتوقيت غرينتش) وجرى خلالها استهداف قواعد وأماكن احتماء ومنشآت نفطية يُعتقد أن مسلحي حزب العمال الكردستاني يستخدمونها. ولم تفصح الوزارة عن المناطق التي استهدفتها الغارات الجوية في شمال العراق وسوريا.

وكانت الوزارة قد ذكرت في وقت سابق اليوم السبت أن 12 جنديا تركيا قُتلوا خلال اليومين المنصرمين في اشتباكات مع مسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.