الفلسطينيون في مخيم شعفاط يعلنون العصيان المدني

أعلن الفلسطينيون في مخيم شعفاط للاجئين بمدينة القدس المحتلة، مساء الثلاثاء، حالة العصيان المدني، وذلك احتجاجاً على الحصار الإسرائيلي المفروض على المخيم منذ نحو 4 أيام.

وتأتي هذه الخطوة الأولى من نوعها في ظل استمرار البحث الإسرائيلي المكثف عن منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت على حاجز شعفاط شمال القدس، وأسفرت عن مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة آخرين.

وذكرت مصادر صحفية فلسطينية في القدس، أن أهالي ومؤسسات مخيم شعفاط قررت إعلان الإضراب الشامل والعصيان المدني في المنطقة حتى فك الحصار الإسرائيلي عنها.