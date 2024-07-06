السلطات اليمنية تضبط شحنة مخدرات كانت في طريقها للحوثيين

تمكنت السلطات الأمنية لدى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، اليوم السبت، من ضبط قرابة 200 كيلوغرام، من المخدرات، كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، شمالي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب، ضبطت 190 كيلوجراما من مادة الحشيش المخدرة، في أحد حواجز التفتيش الأمنية، التي كانت مموهة على متن شاحنة نقل متوسطة على مدخل مأرب، في طريقها إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

أخبار ذات علاقة الحوثيون يعتقلون مسؤولين تربويين لرفضهم "تحريف المناهج"

وقال مساعد مدير عام شرطة مأرب، العميد يحيى الأكوع، إن جهود ضباط وأفراد كافة الحواجز الأمنية، أسهمت في إحباط عمليات التهريب المستمرة لميليشيا الحوثي، وحماية المجتمع اليمني من سموم المخدرات والممنوعات القاتلة.

من جهته، أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة مأرب، العقيد عبد الرزاق الروافي، أن الشحنة المضبوطة كانت على متن شاحنة نوع "دينّا" في أثناء محاولة تهريبها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.

وأشار إلى أن وزن الشحنة المضبوطة بلغ 190 كيلوجراماً من مادة الحشيش التي تم تحريزها وإحالتها مع المتهمين إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى مدى السنوات الماضية، ضبطت القوات البحرية المشتركة وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، العشرات من شحنات المخدرات التي كانت في طريقها إلى الحوثيين، سواء في أثناء محاولة تهريبها بحرًا، أو عقب دخولها إلى الأراضي اليمنية.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، تمكنت القوات البحرية الدولية المشتركة، من ضبط 5 شحنات مخدرات، كان آخرها في أبريل/ نيسان المنصرم، بعد اعتراض مركبين شراعيين عديمي الجنسية في بحر العرب، يحملان أكثر من 2000 كيلوجرام من المخدرات.

وذكر موقع "شير أمريكا" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، في تقرير صادر قبل أسبوعين، أن القوات البحرية، ضبطت في السنوات القليلة الماضية، "أكثر من مليار دولار من المخدرات غير المشروعة المتجهة إلى اليمن والمنطقة".