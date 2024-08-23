حذّرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الخميس، من كارثة بيئية قد تنجم عن تسرب النفط من الناقلة "سونيون"، التي تعرضت لهجوم من ميليشيا الحوثي، في البحر الأحمر، الأربعاء.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن الكارثة البيئية التي سيتسبب بها تسرب النفط من الناقلة المستهدفة في البحر الأحمر، ستضر الحوثيين أنفسهم لأنها وقعت قبالة سواحلهم.

وكانت "مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر" قد حذرت، في وقت سابق الخميس، من أن الناقلة، التي ترفع علم اليونان، تشكل الآن "خطراً ملاحياً وبيئياً، مؤكدة نقل طاقم السفينة إلى أقرب ميناء في جيبوتي، بعد تضررها جراء الهجوم.

وكانت الناقلة قد تعرضت لعدة هجمات متوالية من قاربين تابعين لميليشيا الحوثي، بدأت بإطلاق نار من أسلحة خفيفة ومتوسطة، ثم استهدافها بواسطة 4 مقذوفات، ما أدى لتعطل محركاتها وفقدان السيطرة عليها واندلاع حريق على متنها ثم جنوحها.

وشددت المهمة الأوروبية على أن الناقلة "سونيون" كانت تحمل 150 ألف طن من النفط الخام، لافتة إلى "ضرورة توخي الجميع الحذر في المنطقة والامتناع عن أي أفعال من شأنها أن تؤدي إلى تدهور الوضع الحالي".

وأفاد "مركز المعلومات البحرية المشترك" بأن "السفينة هُجرت وهي متوقفة حالياً في عرض البحر الأحمر بين إريتريا واليمن".

من جهتها، كشفت شركة "دلتا تانكرز" مالكة الناقلة، في بيان، عن "خطط لنقل السفينة إلى وجهة أكثر أماناً حيث يمكن إجراء تقييم كامل لها".

وتعدّ"سونيون" ثالث سفينة مملوكة لشركة "دلتا تانكرز" تتعرض لهجوم في البحر الأحمر هذا الشهر، بعد سفينتي "دلتا بلو" و"دلتا أتلانتيكا".