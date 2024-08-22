كشف تقرير عبري أنّ سقوط صواريخ من لبنان تسبب في اندلاع حرائق في 790 موقعًا شمالي إسرائيل على مساحة 189 ألف دونم منذ بداية المواجهات في 8 أكتوبر الماضي.

وقالت "القناة 12"العبرية الخاصة في تقرير لها الخميس إنّ "الحرائق، التي نتج جزء كبير منها عن 6500 صاروخ اخترقت الأراضي الإسرائيلية خلال الأشهر العشرة من الحرب، اندلعت في 790 موقعًا في الشمال".

وأضافت أنه "بعد اختراق آلاف الصواريخ الأراضي الإسرائيلية، احترق 189 ألف دونم (ويساوي الدونم الواحد ألف متر مربع)، وهو رقم قياسي" وفق تعبيرها.

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ونقلت القناة العبرية عن عميت دوليف، وهو عالم بيئة في المنطقة الشمالية، قوله: "نتحدث عن حرائق ضخمة".

وبحسب بيانات سلطة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية، فإن حجم المساحات المحترقة تزيد على 200 % من المعدلات المسجلة خلال السنوات الست الأخيرة، وأكبر بكثير من الحرائق التي اندلعت في حرب لبنان الثانية عام 2006، وفق القناة.

وتابعت سلطة الطبيعة والمنتزهات أن "معظم المساحة المحروقة، 114 ألف دونم، تقع في هضبة الجولان (السورية المحتلة)، حيث الغطاء النباتي أكثر قابلية للاشتعال، ومن المتوقع أن تتعافى بسهولة أكبر" بحسب ما نقلت القناة العبرية.

ووفق المصدر ذاته فقد حرق في الجليل (شمال)، 74 ألف دونم، منها 17 ألف دونم من الغابات، التي من المتوقع أن تستغرق وقتًا أطول للتعافي".

ومنذ 8 أكتوبر 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها ميليشيا "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفًا يوميًّا عبر "الخط الأزرق" الفاصل أسفر عن سقوط مئات بين قتيل وجريح معظمهم من الجانب اللبناني.