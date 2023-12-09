تقرير: تصريح أسامة حمدان يعيد خلافات فتح وحماس إلى السطح مجددًا
أعاد حديث القيادي في حركة حماس أسامة حمدان عن تهجير السكان من غزة إلى سيناء المصرية، الخلافات مع حركة فتح إلى السطح مجدداً، بعد أن وصفت الأخيرة التصريحات بـ"المعيبة".
وكان أسامة حمدان قال في تصريح الخميس:"حتى لو تم تهجير أهل غزة لسيناء، سنجعل سيناء قاعدة مقاومة أكثر رسوخاً".
وفي رده على التصريحات، يقول عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف :"تصريحات أسامة حمدان، لا يمكن وصفها إلا بأنها تصريحات معيبة بحق نضال شعبنا وصموده أمام الآلة الحربية الإسرائيلية، حيث لا يمكن التقليل من مخاطر محاولة تصفية القضية الفلسطينية وإعادة إنتاج مشروع (الترانسفير) التهجير القسري لأهالي قطاع غزة".
وأكد أبو يوسف في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "الشعب الفلسطيني سيفشل هذه المخططات بصموده وثباته على أرضه، ومن خلفة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والتي لن تتركه يواجه مصيره وحيدًا وستدعمه بكل السبل من أجل مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي".
كما اعتبر الناطق باسم حركة فتح جمال نزال أنه لا "يوجد وصف للتصريح غير المسؤول من أسامة حمدان".
وقال نزال لـ"إرم نيوز" : "لطالما عبّرت العقلية الحمساوية عن مكنونها الداخلي حتى في أحلك الظروف قسوة على شعبنا الفلسطيني، فما زال المرجع الإخواني هو المسيطر على عقلية قيادة حركة حماس التي تقول (ليذهب المشروع الوطني الفلسطيني ويبقى المشروع الحزبي)"، على حد قوله.
وأكد نزال أن "حركة فتح وفصائل منظمة التحرير ستقف سدًا منيعًا أمام محاولات التهجير القسري للفلسطينيين في غزة"، مشيراً إلى أن الرئيس محمود عباس سيقوم "بحراك سياسي عالمي لوقف العدوان الهمجي وإسقاط مشروع التهجير".
من جانبه، أكد المحلل السياسي المصري والباحث في الشأن السياسي الفلسطيني أحمد جمعة أن "الحديث عن مخطط تهجير للفلسطينيين من أرضهم إلى الخارج مرفوض تمامًا وبشكل كامل من الدولة المصرية"، قائلاً إن "هذا المخطط الخبيث الذي تسعى له اسرائيل ظنا منها أن ذلك سيقضي على فكرة المقاومة الفلسطينية".
وقال جمعة لـ"إرم نيوز" :" المقاومة حق مشروع لأي شعب يقبع تحت الاحتلال ويحق للفلسطيني أن يدافع عن وطنه بكافة السبل في ظل تخاذل المجتمع الدولي عن توفير الحماية الدولية لهذا الشعب الأعزل المحاصر منذ سنوات"، مشيراً إلى أن "مصر ترفض بشكل كامل استقبال أيًا من المهاجرين الفلسطينيين ولن تسمح بذلك مطلقاً"، مشددًا على أن " غزة أرض فلسطينية وسيناء أرض مصرية".
واعتبر المحلل السياسي أن الحل الوحيد لهذا الصراع هو العودة إلى المؤسسات الشرعية وأبرزها منظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي للفلسطينيين، وفق قوله.