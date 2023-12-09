تقرير: تصريح أسامة حمدان يعيد خلافات فتح وحماس إلى السطح مجددًا

أعاد حديث القيادي في حركة حماس أسامة حمدان عن تهجير السكان من غزة إلى سيناء المصرية، الخلافات مع حركة فتح إلى السطح مجدداً، بعد أن وصفت الأخيرة التصريحات بـ"المعيبة".

وكان أسامة حمدان قال في تصريح الخميس:"حتى لو تم تهجير أهل غزة لسيناء، سنجعل سيناء قاعدة مقاومة أكثر رسوخاً".

وفي رده على التصريحات، يقول عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف :"تصريحات أسامة حمدان، لا يمكن وصفها إلا بأنها تصريحات معيبة بحق نضال شعبنا وصموده أمام الآلة الحربية الإسرائيلية، حيث لا يمكن التقليل من مخاطر محاولة تصفية القضية الفلسطينية وإعادة إنتاج مشروع (الترانسفير) التهجير القسري لأهالي قطاع غزة".

وأكد أبو يوسف في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "الشعب الفلسطيني سيفشل هذه المخططات بصموده وثباته على أرضه، ومن خلفة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والتي لن تتركه يواجه مصيره وحيدًا وستدعمه بكل السبل من أجل مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي".