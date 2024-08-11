أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم الأحد، مقتل وإصابة العشرات وسط المدنيين بينهم نساء وأطفال، إثر قصف جوي نفذه الجيش السوداني على مناطق بشمال وشرق دارفور.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان على منصة "إكس"، إن طيران الجيش السوداني نفذ اليوم الأحد سلسلة من الغارات الجوية شملت منطقتي «مليط - خزان جديد» بولايتي شمال وشرق دارفور، موضحًا أن "ذلك يأتي استمراراً للجرائم الوحشية التي ظلت ترتكبها ميليشيا البرهان وكتائب النظام البائد المتطرفة ضد المدنيين الأبرياء".

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وأضاف البيان أن "عمليات القصف الجوي البربرية، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين بينهم نساء وأطفال، حسب الإحصائيات الأولية، فيما لا تزال عمليات إنقاذ الجرحى والمصابين مستمرة".

وأوضح أن "تنفيذ سيناريو الأرض المحروقة من قادة الجيش السوداني وكتائب النظام البائد المتطرفة بقتل المدنيين الأبرياء وتدمير المنشآت، يؤكد اللجوء إلى تنفيذ خطتهم البديلة وهي مواصلة القتل وتدمير المنشآت الحيوية، عقب تجرعهم الهزيمة النكراء على أيدي قوات الدعم السريع في عدد من المحاور".

وندد البيان بما وصفها بـ"التصرفات البربرية التي ظل ينتهجها الفلول وأعوانهم، والتي تخالف كافة القوانين الدولية واتفاقيات جنيف"؛ مطالبًا المجتمع الدولي والإقليمي بإدانة الجرائم المتواصلة ضد الشعب.

ولفت إلى أن "الممارسات الفوضوية لميليشيا المجرم البرهان والمرتزقة والإرهابيين الذين اتخذوا مدينة بورتسودان غرفة لإدارة الحرب لقتل المواطنين وتدمير مقدرات الشعب، تُحتِم علينا اتخاذ خطوات ومواقف متقدمة في خُططِنا الهادفة للقضاء كلياً على عصابة الفلول الإرهابيين وتحرير شعبنا من القتلة مرة واحدة وإلى الأبد".