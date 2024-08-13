نفت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، الثلاثاء، مشاركة إيران أو أي ممثل عنها في المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، المقرر أن تنطلق الخميس المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

أخبار ذات علاقة بلينكن يشدد على عودة "حماس" إلى المفاوضات

وقالت البعثة في بيان نشرته وسائل إعلام إيرانية، رداً على ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية وغربية حول ما إذا كانت إيران سترسل ممثلاً للمشاركة في محادثات وقف إطلاق النار، إنه "لن نكون حاضرين في محادثات وقف إطلاق النار غير المباشرة التي تجري بين حماس والنظام الإسرائيلي بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، وليس لدينا أي سبب للحضور".

وأفادت وكالة رويترز، الثلاثاء، إن "إيران تدرس إرسال ممثّل للمشاركة في محادثات وقف إطلاق النار في غزة للمرة الأولى، رغم أنه من المتوقع ألا يشارك هذا الممثل على نحو مباشر في الاجتماعات".

وتخطط مجموعة من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بقيادة رئيس وكالة المخابرات المركزية (CIA) بيل بيرنز، للسفر إلى منطقة الشرق الأوسط للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح السجناء.

وقال مسؤولون إسرائيليون لموقع "أكسيوس" الأمريكي، إن محادثات الدوحة ستكون "الفرصة الأخيرة" للتوصل إلى اتفاق.

وبعد مرور أكثر من 10 أشهر على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، دُمِّر جزء كبير من القطاع وسط حصار خانق، وعرقلة دخول الغذاء والمياه والدواء إلى القطاع.

واتهمت محكمة العدل الدولية إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وأمرت المحكمة بالوقف الفوري لهجماتها على مدينة رفح الجنوبية، التي لجأ إليها أكثر من مليون فلسطيني.