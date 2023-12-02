مع انتقال الحرب لمناطقهم.. نازحو جنوب غزة أمام خيارات صعبة

مع انتهاء الهدنة الإنسانية، الجمعة، بدأ الجيش الإسرائيلي عمليات قصف مكثفة تركزت في مدينتي رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة، وسط تصريحات متزايدة من المسؤولين الإسرائيليين بأن الجيش سيعمل في المرحلة الثانية من الحرب في مناطق جنوب القطاع، والتي كان يعتبرها سابقاً "مناطق إنسانية آمنة".

وطلب الجيش الإسرائيلي، عبر منشورات ألقاها الجمعة، من سكان المناطق الشرقية في خانيونس جنوب قطاع غزة بضرورة إخلاء منازلهم بشكل فوري، والتوجه لمدينة رفح القريبة منها والمجاورة لمصر.

وتكتظ مدن جنوب قطاع غزة بالنازحين من مناطق شمال القطاع الذين أجبروا على ترك منازلهم بناء على أوامر الجيش الإسرائيلي لهم بالنزوح نحو مناطق جنوب ووسط القطاع، التي تضاعف سكانها مع نزوح أكثر من مليون فلسطيني من منازلهم، ويعني أمر الإخلاء الجديد لشرق خانيونس نزوحاً مضاعفاً لسكان تلك المناطق.

ويثير سيناريو العملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة المخاوف مجدداً من مخطط لتهجير الفلسطينيين نحو سيناء المصرية، أو مواجهة مصير الموت بفعل القصف الإسرائيلي.