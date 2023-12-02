مع انتقال الحرب لمناطقهم.. نازحو جنوب غزة أمام خيارات صعبة
مع انتهاء الهدنة الإنسانية، الجمعة، بدأ الجيش الإسرائيلي عمليات قصف مكثفة تركزت في مدينتي رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة، وسط تصريحات متزايدة من المسؤولين الإسرائيليين بأن الجيش سيعمل في المرحلة الثانية من الحرب في مناطق جنوب القطاع، والتي كان يعتبرها سابقاً "مناطق إنسانية آمنة".
وطلب الجيش الإسرائيلي، عبر منشورات ألقاها الجمعة، من سكان المناطق الشرقية في خانيونس جنوب قطاع غزة بضرورة إخلاء منازلهم بشكل فوري، والتوجه لمدينة رفح القريبة منها والمجاورة لمصر.
وتكتظ مدن جنوب قطاع غزة بالنازحين من مناطق شمال القطاع الذين أجبروا على ترك منازلهم بناء على أوامر الجيش الإسرائيلي لهم بالنزوح نحو مناطق جنوب ووسط القطاع، التي تضاعف سكانها مع نزوح أكثر من مليون فلسطيني من منازلهم، ويعني أمر الإخلاء الجديد لشرق خانيونس نزوحاً مضاعفاً لسكان تلك المناطق.
ويثير سيناريو العملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة المخاوف مجدداً من مخطط لتهجير الفلسطينيين نحو سيناء المصرية، أو مواجهة مصير الموت بفعل القصف الإسرائيلي.
تحذيرات مصرية
وحذرت مصر من مغبة توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة، وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين المشجعة لتهجير الفلسطينيين خارج حدود غزة، مضيفة أن ذلك يعد "انتهاكا صارخا لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ولكافة أحكام القانون الدولي الإنساني"، بحسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية.
وقالت الخارجية إن "موقف مصر الراسخ يؤكد رفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج حدود أرضهم، باعتباره خطاً أحمر لن يتم السماح بتجاوزه"، مجددة مطالبتها الأطراف الدولية المؤثرة بوقف محاولات وخطط دفع الفلسطينيين للنزوح خارج بلادهم.
وأقام الجيش المصري سواتر ترابية خلف الجدار الفاصل بين قطاع غزة ومصر، ضمن سلسلة إجراءات لمنع حدوث عمليات نزوح من غزة تجاه الأراضي المصرية، وهو السيناريو الذي حذرت منه القاهرة مراراً.
خيارات صعبة
ويرى المحلل السياسي مصطفى إبراهيم أن الأزمة الإنسانية التي خلقتها الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة ستشكل معضلة ليس فقط للفلسطينيين، لكن للعديد من دول الإقليم، خاصة مصر التي تستشعر خطر واحتمال تهجير سكان قطاع غزة إلى أراضيها.
وقال إبراهيم، لـ"إرم نيوز"، إن "أوامر الإجلاء من مناطق جنوب قطاع غزة تعني دفع الفلسطينيين لمسار إجباري للنزوح خارج القطاع"، متسائلاً: "أين سيذهب الفلسطينيون في ظل اكتظاظ مراكز الإيواء، وعدم وجود مكان قادر على استيعاب أعداد جديدة ممن سيضطرون لترك منازلهم.
وأوضح أن "إسرائيل تحاول دفع الفلسطينيين نحو النزوح للأراضي المصرية، وإلقاء مسؤولية الكتلة البشرية في غزة ومعاناتهم في حجر مصر التي تدرك جيداً تبعات هذا المخطط".
وأضاف: "مثل هذا المخطط يتطلب سلسلة خطوات، أولها زيادة تدفق شاحنات المساعدات لقطاع غزة لتعزيز صمود الفلسطينيين الذين يواجهون أزمات الجوع والعطش وإمكانيات تفشي الأوبئة؛ بسبب ازدحام مراكز الإيواء التي لجؤوا إليها".
وتابع: "هذا الواقع القاسي في قطاع غزة ترى فيه إسرائيل فرصة لزيادة الضغط على الفلسطينيين للنزوح خارج حدود القطاع نحو الأراضي المصرية"، مشيراً إلى أن حدوث ذلك سيكون بمثابة نكبة جديدة يتعرض لها الفلسطينيون.