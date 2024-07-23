أقر قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنغسيري، الثلاثاء، بتعرض الجماعات المسلحة المدعومة من طهران لخسائر فادحة جراء الهجمات الإسرائيلية.

وقال الأدميرال تنغسيري في مقابلة مع وكالة أنباء "دانشجو" الإيرانية، إن الميليشيات التابعة لطهران تكبدت خسائر بشرية ومادية.

وأشاد القائد بالحرس الثوري بهجوم الحوثيين على إسرائيل في وقت سابق هذا الأسبوع، كما أشار إلى أن ميليشيا حزب الله مستعدة للرد على أي هجوم تشنه إسرائيل.

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يأتي ذلك بعد أيام من قصف إسرائيل استهدف ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الميليشيا اليمنية، غداة هجوم بطائرة مسيّرة حوثية أسفرت عن مقتل شخص في تل أبيب.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن الميناء الذي هاجمه الطيران الإسرائيلي يُستخدم "طريق إمداد رئيسًا لإيصال الأسلحة الإيرانية من إيران إلى اليمن، بدءًا بالمسيّرة التي استخدمت في الهجوم صباح الجمعة" في تل أبيب.