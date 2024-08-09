أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بضرورة التوصل لصفقة بشأن الرهائن في غزة، مؤكدا عدم وجود عذر للاستمرار في تأجيل الاتفاق، بحسب مسؤول أمريكي.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن المسؤول أن بايدن أوضح لنتنياهو ضرورة "إخراج المختطفين من غزة".

جاء ذلك بعد أن دعا زعماء الولايات المتحدة وقطر ومصر أمس الخميس، إسرائيل وحماس إلى استئناف المفاوضات إما في الدوحة أو القاهرة الأسبوع المقبل لتجاوز الخلافات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

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وفي بيان مشترك، حضّ الوسطاء طرفي النزاع على استئناف المحادثات في 15 أغسطس/ آب "لسد كافة الثغرات المتبقية وبدء تنفيذ الاتفاق بدون أي تأجيل".

وقال مكتب نتانياهو في بيان بعد الدعوة الثلاثية أنه "في أعقاب اقتراح الولايات المتحدة والوسطاء، سترسل إسرائيل وفدًا من المفاوضين إلى المكان الذي سيتم الاتفاق عليه في 15 أغسطس للانتهاء من تفاصيل تنفيذ الاتفاق".