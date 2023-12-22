لجنة: الحرب في غزة هي الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للصحفيين

وقالت اللجنة إن الصحافة في غزة قُيدت بشكل حاد تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف مع تكرر انقطاع الاتصالات ونقص الأغذية والوقود والمأوى، مضيفة أن صحفيين أجانب لم يتمكنوا من الوصول بشكل مستقل إلى القطاع في أغلب وقت الحرب.

ونقلت وكالة "رويترز" عن منسق برنامج لجنة حماية الصحفيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شريف منصور أن "حرب إسرائيل وغزة هي أخطر وضع نشهده بالنسبة للصحفيين وتظهر هذه الأرقام ذلك بوضوح". وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي قتل عدداً من الصحفيين خلال العشرة أسابيع أكثر من أي عدد قتله جيش آخر أو كيان في عام واحد. ومع مقتل كل صحفي، تستعصي الحرب على التوثيق وعلى الفهم بشكل أكبر".

وكان تقرير صادر عن اللجنة في مايو أيار ذكر أن الجنود الإسرائيليين قتلوا ما لا يقل عن 20 صحفياً في الاثنين والعشرين عاما الأخيرة وأن أحدا لم يُتهم أو يُحاسب مطلقا.