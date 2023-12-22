لجنة: الحرب في غزة هي الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للصحفيين
قالت لجنة حماية الصحفيين إن الأسابيع العشرة الأولى من حرب إسرائيل وغزة هي الحرب الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للصحفيين، مع تسجيل مقتل أكبر عدد من الصحفيين خلال عام واحد في مكان واحد.
وأغلب الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام القتلى جراء الحرب هم من الفلسطينيين بواقع 61 صحفيا من أصل 68.
وذكر التقرير أن اللجنة "قلقة على وجه التحديد إزاء وجود نمط واضح لاستهداف الصحفيين وأسرهم من الجيش الإسرائيلي".
وأظهرت بيانات اللجنة أيضا أن أربعة صحفيين إسرائيليين وثلاثة لبنانيين، قُتلوا بين السابع من أكتوبر تشرين الأول و20 ديسمبر كانون الأول.
وذكرت اللجنة أنها ستواصل التحقيق في ظروف مقتل جميع الصحفيين. وأشارت إلى أن تلك الجهود في غزة تعطلت بسبب دمار أنحاء واسعة ومقتل أفراد أسر الصحفيين الذين غالباً ما يمثلون مصادر للمحققين للنظر في كيفية مقتل الصحفيين.
وقالت اللجنة إن الصحافة في غزة قُيدت بشكل حاد تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف مع تكرر انقطاع الاتصالات ونقص الأغذية والوقود والمأوى، مضيفة أن صحفيين أجانب لم يتمكنوا من الوصول بشكل مستقل إلى القطاع في أغلب وقت الحرب.
ونقلت وكالة "رويترز" عن منسق برنامج لجنة حماية الصحفيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شريف منصور أن "حرب إسرائيل وغزة هي أخطر وضع نشهده بالنسبة للصحفيين وتظهر هذه الأرقام ذلك بوضوح". وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي قتل عدداً من الصحفيين خلال العشرة أسابيع أكثر من أي عدد قتله جيش آخر أو كيان في عام واحد. ومع مقتل كل صحفي، تستعصي الحرب على التوثيق وعلى الفهم بشكل أكبر".
وكان تقرير صادر عن اللجنة في مايو أيار ذكر أن الجنود الإسرائيليين قتلوا ما لا يقل عن 20 صحفياً في الاثنين والعشرين عاما الأخيرة وأن أحدا لم يُتهم أو يُحاسب مطلقا.