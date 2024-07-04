استهدفت مقار عسكرية.. "حزب الله" يهاجم إسرائيل بـ200 صاروخ

أعلنت ميليشيا "حزب الله" في بيان أنها استهدفت مقار عسكرية إسرائيلية بأكثر من 200 صاروخ من مختلف الأنواع.

وقال البيان إن ذلك جاء في إطار الرد ‌‏على الاعتداء ‏والاغتيال الذي نفذه الجيش الإسرائيلي في منطقة الحوش في مدينة ‏صور، جنوبي لبنان، في إشارة إلى القصف الذي أدى إلى مقتل القيادي العسكري محمد نعمة ناصر.

وأوضح البيان الذي نقلته "الوكالة الوطنية للإعلام" أن المواقع المستهدفة شملت: مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة اييلايت، ومقر ‏قيادة اللواء المدرع السابع في ثكنة كاتسافيا، ومقر قيادة كتيبة المدرعات التابع للواء ‏السابع في ثكنة غاملا، ومقر قيادة الفرقة 210 (فرقة الجولان) في قاعدة نفح، ومقر ‏فوج المدفعية التابع للفرقة 210 في ثكنة يردن.

في المقابل أكد الجيش الإسرائيلي انطلاق صافرات الإنذار من هجمات صاروخية وجوية على امتداد الحدود الشمالية مع لبنان، وفي مرتفعات الجولان.

وذكرت وكالة "رويترز" أن صافرات الإنذار انطلقت 17 مرة على امتداد نحو 90 دقيقة في مناطق متفرقة على طول الحدود مع لبنان من نهاريا غربًا حتى الجولان شرقًا.. وفقًا للجيش الإسرائيلي.