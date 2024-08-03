أعلنت القناة 14 الإسرائيلية أن نحو 50 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى، ليل السبت-الأحد.

وذكر مراسل "إرم نيوز" أن عدة صواريخ سقطت في مستوطنة "بيت هلل" شمالي إسرائيل.

وأكد أن "القبة الحديدية الإسرائيلية تتصدى حاليا لعدد من الصواريخ التي أطلقت من الجنوب اللبناني".

وقال الجيش الإسرائيلي إن الدفاعات الجوية اعترضت معظم الصواريخ، وسقط أحدها في بيت هلل، دون أن يسبب إصابات.

وأعلنت ميليشيا حزب الله في بيان قصف شمال إسرائيل "بعشرات صواريخ الكاتيوشا" ردا على قصف إسرائيلي أصاب "مدنيين" في جنوب لبنان، في وقت تزداد فيه المخاوف من اندلاع حرب بين الميليشيا وإسرائيل وسط توتر إقليمي.

وأضافت الميليشيا "رداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية.. خصوصاً الاعتداءات التي طالت قريتي كفركلا ودير سريان وإصابة مدنيين.. قصفنا منطقة جديدة وهي (بيت هلل) في شمال إسرائيل بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أفادت في وقت سابق السبت عن إصابة "6 مدنيين" بقصف إسرائيلي في جنوب لبنان.

أخبار ذات علاقة من لبنان وغزة.. إسرائيل تعلن رصد إطلاق قذائف صاروخية شمالي البلاد

ورصدت إسرائيل، الجمعة، صواريخ أطلقت من جنوبي لبنان ومن غزة، دون الإعلان عن وقوع إصابات.

وحينها، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه رصد إطلاق قذائف صاروخية من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة شمالي البلاد.

وأعلنت إسرائيل رفع حالة التأهب تحسبا لردود على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والقيادي في ميليشيا حزب الله فؤاد شكر في بيروت.