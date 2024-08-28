نتنياهو: عقوبات واشنطن الجديدة "بالغة الخطورة"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء، أنه ينظر "بخطورة بالغة" إلى العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على مستوطنين إسرائيليين لارتكابهم أعمال عنف بحق فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان نقلته "فرانس برس" إن "إسرائيل تنظر بخطورة بالغة إلى فرض عقوبات على مواطني إسرائيل. إن القضية هي موضع نقاش مع الولايات المتحدة".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت اليوم، فرض عقوبات جديدة تستهدف مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية، وحثّت إسرائيل على التصدي لهذه الجماعات "المتطرفة" المتهمة بتأجيج العنف.

وتزامن الإعلان مع بدء الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في شمالي الضفة الغربية المحتلة، أسفرت حتى الآن عن قتل تسعة مسلحين فلسطينيين بحسب الجيش.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان "إن عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية يتسبب بمعاناة إنسانية شديدة، ويضر بأمن إسرائيل، ويقوض احتمالات السلام والاستقرار في المنطقة".

وكان قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة قال في وقت سابق الأربعاء إنه "فشل في حماية" قرية فلسطينية من هجوم دامٍ شنه مستوطنون في منتصف آب/أغسطس، وتسبب بقتل فلسطيني، كونه تأخر في إرسال قوات.

ووصف الجنرال آفي بلوث الهجوم على قرية جيت في 15 آب/أغسطس بأنه "عمل إرهابي خطير للغاية" أثار استنكارا دوليا واسعا.

وأكد في بيان بشأن تحقيق الجيش حول الهجوم أن "القضية لم تغلق ولن تغلق ما لم يُقَدَّم الجناة إلى العدالة".

وخلص تحقيق الجيش إلى أن "نحو 100 إسرائيلي ملثم" تمكنوا من إضرام النار في ثلاث سيارات ومبنيين في جيت، لأن وصول القوات إلى القرية استغرق 12 دقيقة على الأقل.