قُتل 9 أشخاص، وأُصيب 16 آخرون، بينهم مدني، في حصيلة أولية للاشتباكات التي اندلعت اليوم الجمعة، بين كتيبتي "رحبة الدروع" و"الشهيدة صبرية" في مدينة تاجوراء شرقي العاصمة الليبية طرابلس، بحسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

وأوضح جهاز الإسعاف والطوارئ، أن الجهاز انتشل حتى وقت قريب جثث 9 ضحايا نتيجة الاشتباكات.

وكان جهاز الإسعاف والطوارئ قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، تسجيل 16 إصابة إحداها خطيرة، مشيرًا إلى أن من بين المصابين طفل أُصيب بشظية في منطقة الساق.

وطالب جهاز الإسعاف والطوارئ من الفروع القريبة بالتوجه حالا للالتحاق بمكاتب طرابلس.

ونشر الجهاز مقطع فيديو يوثّق عمليات انتشال جثث الضحايا من مناطق الاشتباكات.

فرق الطوارئ التابعة لجهاز الاسعاف و الطوارئ تقوم بعمليات الانتشال Posted by ‎جهاز الإسعاف والطوارئ‎ on Friday, August 9, 2024

وحذر الجهاز المواطنين من ارتياد الطريق الساحلي تاجوراء إلا للضرورة القصوى.

وقد اندلعت الاشتباكات بعد محاولة اغتيال قائد كتيبة "رحبة الدروع"بشير خلف الله، الذي استهدفته مجموعة مسلحة تابعة لكتيبة "الشهيدة صبرية" مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

وردّت كتيبة "رحبة الدروع" بفتح النار على كتيبة "الشهيدة صبرية" والسيطرة على مقرها في منطقة الحميدية، كما أسرت 12 عنصرا منها خلال الاشتباكات.

ولا يزال الوضع الأمني في المنطقة متوترا، فيما انتشرت حالة من الهلع بين المواطنين الذين يطالبون بفتح ممرات آمنة للخروج من مناطق الاشتباكات.

🎥 مسلحي كتيبة رحبة الدروع يقومون بتمشيط مقر الشهيدة صبرية بعد السيطرة عليه. #ليبيا #المرصد Posted by ‎صحيفة المرصد الليبية‎ on Friday, August 9, 2024

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر عناصر من كتيبة "رحبة الدروع" وهم يعلنون سيطرتهم على مقر كتيبة "الشهيدة صبرية".

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يُذكر أن مدينة تاجوراء شهدت اشتباكات مماثلة منتصف يوليو/ تموز الماضي، أسفرت عن سقوط ضحايا بين المدنيين، وتسببت في خسائر مادية.