أصيب عشرات الأطفال اليمنيين الأحد، في انفجار غامض شهدته إحدى مدارس التعليم الأساسي بمحافظة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.

وقالت مصادر يمنية معنية بحقوق الطفل لـ"إرم نيوز"، إن "33 طفلًا (17 ذكرا و16 أنثى) من طلاب الصف الأول ابتدائي بمدرسة "القليس" في مديرية بني مطر، جنوب غرب أمانة العاصمة اليمنية صنعاء، أصيبوا بجراح متفاوتة، في انفجار غامض".

وأضافت المصادر، أن من بين المصابين 4 أطفال جراحهم خطيرة، ونقلوا جميعًا إلى مستشفى 26 سبتمبر بالمديرية".

ولفتت إلى أن "الكيفية التي وقع بها الانفجار داخل الفصل الدراسي، وأسباب إصابة معظم الجرحى في المناطق السفلية من أجسادهم، ما تزال مجهولة حتى اللحظة في ظل حالة التعتيم التي تفرضها ميليشيا الحوثي".

وأكدت المصادر، أن "مبنى المدرسة الذي وقع فيه الانفجار، استُخدم من قبل ميليشيا الحوثي خلال الأشهر الماضية حتى بداية أغسطس/ آب الجاري، لإقامة دورات تدريبية عسكرية للمئات من المقاتلين الجدد، ضمن عمليات التجنيد التي تقوم بها منذ مطلع العام".

وأشارت إلى أن "دورات الحوثيين العسكرية المفتوحة، كانت تقام خلال الفترة الصباحية، قبل أن يتم تغيير وقت الدورة الأخيرة التي شهدتها عزلة جبل النبي شعيب بمديرية بني مطر منتصف يوليو/ تموز المنصرم إلى الفترة المسائية، إثر انطلاق العام الدراسي الجديد في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي".

من جهتها، اكتفت ميليشيا الحوثي بالقول في بيان مقتضب، إن "الانفجار ناجم عن مقذوف ناري من مخلفات الحرب"، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.

وأثارت الحادثة تساؤلات الناشطين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قال الناشط الموالي للحوثيين هاشم سفيان، في تعليق على بيانهم عبر منصة "إكس"، إن "الأخبار المبتورة والناقصة عدمها خير من وجودها لأنها تثير الغموض والتساؤلات وتؤدي غرض عكسي".

الاخبار المبتورة والناقصة عدمها خير من وجودها

لأنها تثير الغموض والتساؤلات وتؤدي غرض عكسي



ايش جاب المقذوف للمدرسة؟ — هاشم سفيان (@hashemsofian_) August 25, 2024

وتساءل الناشط ماجد المعمري، في تدوينته عن الكيفية التي وصل بها المقذوف إلى فصل دراسي ولم ينفجر إلا اليوم.

وقال: "الحقيقة أنهم يستخدمون المدارس في الأرياف كمخازن أسلحة ومراكز لتدريب الأطفال على الموت".