أشرس داعمي ترامب.. السيناتور ليندسي غراهام يهدد بقتل السنوار (فيديو)

هدّد السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام، الأربعاء، زعيم حركة "حماس" الفلسطينية يحيى السنوار، بأن مصيره سيكون القتل إذا ما فاز الرئيس السابق دونالد ترامب بولاية جديدة، في انتخابات نوفمبر.

وقال غراهام، خلال استضافته في برنامج عبر قناة "فوكس نيوز"، الأربعاء، إنه "في حال فوز الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لن نقاضي السنوار بل سنقتله".

وتساءل غراهام: "ماذا فعل بايدن؟ اتهم السنوار بارتكاب جرائم حرب في محكمة أمريكية، نحن لا نحارب جريمة هنا، نحن نخوض حرباً، السنوار لا يكترث إن وجّه المدعي العام الاتهام إليه".

ووجّه غراهامن الذي يعتبر من أشرس داعمي ترامب، رسالة إلى زعيم "حماس" قائلاً: "السنوار أيامك معدودة يا صديقي. لن نوجه لك الاتهامات بل سنقتلك".

وانتقد غراهام نهج إدارة بايدن في التعامل مع إيران ووكلائها، مشدداً على أن "إدارة ترمب الثانية ستكون أكثر قوة في المنطقة"، على حد تعبيره.

وقال: "ترك جو بايدن إيران تفلت من العقاب وأغدق على نظامها بالمال، وفي نظر طهران، هو شخص ضعيف، والشخص الوحيد الأضعف من جو بايدن هو كامالا هاريس"، على حد قوله.

وذكّر بأنه "عندما كان الرئيس ترامب في منصبه، مارس أقصى قدر من الضغط على إيران، وكان الأمريكيون أكثر أمانًا".

الطريق إلى البيت الأبيض

وفي مقال له نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" أكد جراهام أنه "مع بقاء أكثر من شهرين بقليل حتى يوم الانتخابات، من المنصف أن نتساءل عما إذا كان بإمكان دونالد ترامب الفوز في نوفمبر"، مضيفاً: "السباق الرئاسي متعادل تقريبًا في جميع الولايات المتأرجحة الرئيسية".

وتابع: "لقد كان المؤتمر الوطني الديمقراطي، الذي عُقد الشهر الماضي، مهرجانًا للكراهية موجهًا بشكل مباشر إلى رئيسنا السابق وأيضًا تتويجًا متملقًا لنائبة الرئيس كامالا هاريس، المرشحة التي لم تفز بأي انتخابات تمهيدية في عام 2020 أو 2024".

وشدد على أن "كل يوم يتبادل فيه المرشحان الإهانات هو يوم جيد بالنسبة لها لأنه يوم أقل من اليوم الذي يتعين عليها فيه الدفاع عن إخفاقات إدارة بايدن-هاريس".

ولفت إلى أن "الأهم من ذلك بكثير بالنسبة لترامب هو سجله الحافل بالنجاحات، معتبراً أن "الطريق إلى البيت الأبيض يمر عبر نقاش سياسي قوي، وليس عبر تبادل الانتقادات اللاذعة"، على حد تعبيره.