أعلن الكرملين، الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التقى نظيره السوري بشار الأسد في العاصمة الروسية موسكو، يوم أمس الأربعاء.

وذكر التلفزيون الروسي أن بوتين بحث مع الأسد "التصعيد" في الشرق الأوسط على خلفية الحرب في قطاع غزة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الخدمة الصحفية التابعة للكرملين أن بوتين قال للأسد: "أنا مهتم للغاية برأيك حول كيفية تطور الوضع في المنطقة ككل...للأسف هناك ميل نحو التصعيد، يمكننا أن نرى ذلك. وهذا يؤثر أيضاً بشكل مباشر على سوريا".

بينما قال الأسد لبوتين عبر مترجم روسي: "بالنظر إلى كل الأحداث التي تجري في العالم أجمع وفي المنطقة الأوراسية اليوم، اجتماعنا اليوم يبدو مهماً للغاية لمناقشة كافة تفاصيل تطور هذه الأحداث ومناقشة الآفاق والسيناريوهات المحتملة".

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وذكرت الرئاسة السورية عبر حسابها في "تلغرام" أن الأسد أجرى زيارة عمل إلى روسيا التقى خلالها الرئيس بوتين وبحث معه مجمل جوانب العلاقات بين البلدين كما بحث الوضع في منطقة الشرق الأوسط والتطورات المتسارعة التي تعيشها، وجوانب التنسيق المشترك للتعامل معها.

وأضافت الرئاسة السورية أن الأسد اعتبر أنّ كلاً من سوريا وروسيا مرّا بتحديات صعبة، واستطاعا تجاوزها دائماً، منوهاً للثقة والمصداقية المتبادلة التي تقوم عليها علاقات البلدين والشعبين.

وقالت الرئاسة إن بوتين شدد على أن الوضع يزداد توتراً في الشرق الأوسط وأن المباحثات مع الرئيس الأسد كانت فرصة لبحث كل التطورات والسيناريوهات المحتملة. مؤكداً في الوقت نفسه على أن هناك فرصاً واعدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين سوريا وروسيا.