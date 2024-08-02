قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن على إسرائيل "أن تنتظر الغضب والانتقام الصارم والأكيد"، وفق وكالة "إيسنا" الإيرانية.

وتوعد سلامي تل أبيب في برقية تعزية بعث بها إلى الأمين العام لميليشيا حزب الله، حسن نصر الله، بعد مقتل العسكري البارز في ميليشيا حزب الله فؤاد شكر المعروف بـ"الحاج محسن".

وأضاف سلامي عبر برقيته، أن على إسرائيل أن "تنتظر الغضب والانتقام الصارم والأكيد من المجاهدين المخلصين في صفوف المقاومة الإسلامية"، وفق تعبيره.

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وأضاف، أن "العزيز الحاج محسن هو خلاصة شهداء حركة حزب الله في لبنان، وبشرى بالنصر الكبير لجبهة الحق، وأعداء الأمة"، على حد قوله.

وفؤاد شكر قيادي عسكري في ميليشيا حزب الله اللبناني ولد عام 1961، ويعد كبير المستشارين العسكريين للأمين العام للحزب، وقد أعلن الجيش الإسرائيلي في 30 يوليو/ تموز 2024، أنه اغتاله في غارة جوية على مبنى في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وتسود توقعات بأن اغتيال فؤاد شكر القيادي البارز في ميليشيا "حزب الله" وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، يهدد بنشوب صراع إقليمي أوسع.