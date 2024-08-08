دفع الخوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط شركات طيران دولية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة، أو تجنب بعض المجالات الجوية.

وأوردت وكالة "رويترز" بعض شركات الطيران التي أدخلت تعديلات على خدماتها من وإلى المنطقة، وذلك على النحو التالي:

الخطوط الجزائرية: علقت الخطوط الجوية الجزائرية رحلاتها من وإلى لبنان مؤقتًا حتى إشعار آخر.

شركة الطيران الهندية: علقت شركة الطيران الهندية رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى الثامن من أغسطس/ آب الجاري.

"إير فرانس" و"كيه.إل.إم": مددت شركة الخطوط الجوية الفرنسية تعليق رحلاتها بين باريس وبيروت حتى 11 أغسطس/ آب الجاري.

كما ألغت ذراعها الهولندية "كيه.إل.إم" جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب منذ أوائل أغسطس/ آب حتى 26 أكتوبر/ تشرين الأول.

شركة دلتا للطيران: مددت شركة دلتا للطيران تعليق الرحلات الجوية بين نيويورك وتل أبيب حتى 31 أغسطس/ آب الجاري.

"إيزي جيت": قال متحدث باسم إيزي جيت إن شركة الطيران الاقتصادي البريطانية أوقفت رحلاتها من وإلى تل أبيب في أبريل/ نيسان الماضي، وستستأنفها في 30 مارس/ آذار عام 2025.

الخطوط الجوية الإيطالية "إيتا": مددت شركة الخطوط الجوية الإيطالية "إيتا" تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 10 أغسطس/ آب الجاري.

"لوفتهانزا": مددت مجموعة لوفتهانزا للطيران تجنبها للمجالين الجويين الإيراني والعراقي.

وقالت إنها ستعلق رحلاتها من وإلى تل أبيب وطهران وبيروت وعمان ومدينة أربيل العراقية حتى 13 أغسطس/ آب الجاري.

ومددت شركة الخطوط الجوية السويسرية، إحدى وحدات مجموعة لوفتهانزا، تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب وبيروت حتى 13 أغسطس/ آب الجاري، متجنبة المجال الجوي فوق إسرائيل وإيران والعراق إلى ذاك الحين.

الملكية الأردنية: استأنفت شركة الملكية الأردنية رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت اعتبارًا من 8 أغسطس/ آب، بعد تعليقها منذ 29 يوليو/ تموز.

"رايان إير": ألغت أكبر شركة طيران اقتصادي في أوروبا رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 23 أغسطس/ آب الجاري.

خطوط الطيران السنغافورية: أوقفت شركة الطيران السنغافورية التحليق فوق المجال الجوي الإيراني، وتستخدم مسارات بديلة.

يونايتد إيرلاينز: قالت شركة يونايتد إيرلاينز ومقرها الولايات المتحدة إن الرحلات الجوية إلى تل أبيب، التي توقفت مؤقتا في 31 يوليو/تموز، ما زالت معلقة.

تنبيهات المجال الجوي اللبناني: نصحت بريطانيا شركات الطيران في المملكة المتحدة بعدم دخول المجال الجوي اللبناني من الثامن من أغسطس/ آب، حتى الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني، مشيرة إلى "خطر محتمل على الطيران من نشاط عسكري".