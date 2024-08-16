قالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، الجمعة، إنها سجلت أول إصابة مؤكدة بفيروس شلل الأطفال في قطاع غزة في مدينة دير البلح لرضيع يبلغ من العمر 10 أشهر، ولم يتلق أي جرعة من التطعيم ضد المرض.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، إلى "هدنة فورية" لتسهيل حملة تطعيم كبرى لمكافحة شلل الأطفال، بحسب وكالة "الأناضول".

وحذر غوتيريش، في مؤتمر صحفي، من "الانهيار الإنساني" في غزة مع تزايد معاناة الفلسطينيين والعالم يراقب.

وأشار إلى أن اكتشاف فيروس شلل الأطفال في عينات مياه الصرف الصحي من مدينتي خان يونس ودير البلح زاد المخاوف، إذ "يتعرض مئات الآلاف من الأطفال في غزة للخطر".

وقال إن الأمم المتحدة "تخطط لإطلاق حملة حيوية للتطعيم من شلل الأطفال تستهدف أكثر من 640 ألف طفل دون سن العاشرة".

أخبار ذات علاقة الصحة الفلسطينية تعلن غزة منطقة تفشّ لشلل الأطفال

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، أن وقف تفشي شلل الأطفال أمر لا بد منه، وحملة التطعيم ضده "مستحيلة" مع استمرار الأعمال العدائية في غزة.

وأوضح أن "منظمة الصحة العالمية وافقت على تقديم 1.6 مليون جرعة، وستنسق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لتسليم اللقاحات ومعدات التبريد، في حين أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لديها فرق طبية جاهزة لإدارة اللقاحات".