بينهم 4 أطفال.. قذيفة تقتل أسرة من 7 أفراد بالخرطوم

قُتل 7 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 4 أطفال، إثر سقوط قذيفة مدفعية على منزلهم جنوب العاصمة السودانية الخرطوم.

وقالت "غرفة طوارئ جنوب الحزام" في بيان عبر "فيسبوك" إن "الضحايا من سكان حي النهضة (الإنقاذ سابقًا) مربع 4 غرب، حيث تعرض منزلهم لسقوط مقذوف حوالي الساعة 11:55 منتصف ليلة أمس الثلاثاء، تسبب أيضًا في تدمير المنزل تمامًا، وتم انتشال الجثث بصعوبة من تحت الأنقاض".

وأشار البيان إلى أن الضحايا هم جدة وابنتاها وأحفادها الأربعة.