بينهم 4 أطفال.. قذيفة تقتل أسرة من 7 أفراد بالخرطوم
قُتل 7 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 4 أطفال، إثر سقوط قذيفة مدفعية على منزلهم جنوب العاصمة السودانية الخرطوم.
وقالت "غرفة طوارئ جنوب الحزام" في بيان عبر "فيسبوك" إن "الضحايا من سكان حي النهضة (الإنقاذ سابقًا) مربع 4 غرب، حيث تعرض منزلهم لسقوط مقذوف حوالي الساعة 11:55 منتصف ليلة أمس الثلاثاء، تسبب أيضًا في تدمير المنزل تمامًا، وتم انتشال الجثث بصعوبة من تحت الأنقاض".
وأشار البيان إلى أن الضحايا هم جدة وابنتاها وأحفادها الأربعة.
وكانت انفجارات عنيفة قد هزت الخرطوم، يوم أمس الثلاثاء، إثر قصف متبادل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وذلك بعد ساعات من انهيار جولة المحادثات بين الطرفين في مدينة جدة السعودية.
وتعثرت جولة المحادثات الأخيرة، بعدما فشل الطرفان في الالتزام بتنفيذ إجراءات بناء الثقة التي اتفقا عليها في السابع من نوفمبر الماضي، والتي تشمل القبض على الهاربين من السجون وعلى رأسهم قادة نظام الرئيس السابق عمر البشير المتهمون في قضايا جنائية، إضافة إلى تحسين الخطاب الإعلامي لكل طرف، واتخاذ إجراءات حيال الجهات المثيرة للتصعيد، والالتزام بإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين في مواقع سيطرة الطرفين.